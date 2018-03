Życzenia od prezydenta i ministra, wideo polskiej policji, neon na Wieży Eiffle’a i billboardy na ulicach Melbourne. Dzień Kobiet świętuje się w czwartek w wielu krajach świata.

Z okazji Dnia Kobiet prezydent Andrzej Duda złożył życzenia "pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, optymizmu i wytrwałości, spełnienia marzeń i realizacji planów".

W ocenie prezydenta, obchodzone w tym roku stulecie odzyskania niepodległości oraz ustanowiony przez Sejm Rok Praw Kobiet - w 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych - "to szczególnie dobre okazje, aby wyrazić uznanie i szacunek polskim kobietom za ich dokonania, siłę, a zarazem wrażliwość, i podziękować za całe dobro, jakie od Pań otrzymujemy".

"Jednocześnie niezwykle ważne i zasługujące na wielki szacunek jest niezmienne zaangażowanie Pań w życie rodzinne. Najczęściej to właśnie Panie biorą na siebie największą część odpowiedzialności za wychowanie dzieci, za opiekę nad osobami starszymi. Obowiązkiem państwa, naszym obowiązkiem, jest wspomagać ten wysiłek, dawać oparcie polskim kobietom i polskim rodzinom, dla dobra nas wszystkich" – powiedział prezydent Duda.

"Z okazji dzisiejszego Święta raz jeszcze składam wszystkim Paniom życzenia wszystkiego, co najlepsze" - zakończył.

"Panie zawsze uczyły nas męstwa"

Również Ministerstwo Obrony Narodowej świętuje dzisiejszy Dzień Kobiet. Minister Mariusz Błaszczak spotkał się w Warszawie z dowództwem Wojska Polskiego. Podczas uroczystości złożył życzenia kobietom i podkreślił ich rolę w czasach, kiedy "Polska wybijała się na niepodległość”.

- Panie zawsze uczyły nas męstwa, godności i odwagi i za to też paniom bardzo serdecznie dziękuję.

Życzenia policji

Życzenia z okazji Dnia Kobiet złożyła także polska policja. Komendant Główny Jarosław Szymczyk życzył wszystkim kobietom, aby "każdy dzień życia był wyjątkowy", "pełen sukcesów oraz powodów do radości". - Niech szczęście towarzyszy wam nie tylko w tym dniu, ale i przez cały rok - dodał.

Nie tylko życzenia

Dzień Kobiet obchodzi się w czwartek w wielu krajach świata. Objawia się to w różny sposób. Nie tylko życzeniami.

Wieżę Eiffle’a ozdabia z tej okazji napis: "#MaintenantOnAgit”. Jest to hasło francuskiego odłamu ruchu Time’s Up. Słowa te oznaczają "teraz my działamy”.

W Australii natomiast aktywiści wykorzystali Międzynarodowy Dzień Kobiet do zasygnalizowania, że rząd powinien zająć się problemem przemocy domowej wobec kobiet. Po ulicach Melbourne jeździ samochód z trzema billboardami wzywającymi minister do spraw kobiet, Kelly O’Dwyer, do działania w tej sprawie.

