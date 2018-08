Prokurator chciał postawić zarzuty dwa lata temu. Śledztwo w sprawie kazania Międlara wznowione





Prokuratorzy podjęli na nowo śledztwo w sprawie szerzenia mowy nienawiści w trakcie 82. rocznicy powstania Obozu Narodowo-Radykalnego. Postępowanie zostało umorzone w 2016 roku. Zdobyliśmy dokumenty, z których wynika, że już wtedy prokurator zaplanował zarzuty dla byłego obecnie księdza Jacka Międlara. Sprawę jednak odebrał mu i umorzył przełożony, a obecnie doradca marszałka Sejmu.

Sprawa dotyczy głośnych wydarzeń z udziałem Międlara z 16 kwietnia 2016 roku. Były ksiądz znany jest z sympatii do Obozu Narodowo-Radykalnego oraz kontrowersyjnych wypowiedzi chwalących narodowo-katolicki radykalizm. Wtedy, w Białymstoku odbywała się 82. rocznica powstania ONR.

Decyzja o podjęciu na nowo postępowania zapadła w piątek. Informację tę potwierdziliśmy oficjalnie w prokuraturze. Białostoccy oskarżyciele prowadzą sprawę na podstawie art. 327 kodeksu postępowania karnego. Mówi on, że "umorzone postępowanie przygotowawcze może być w każdym czasie podjęte na nowo na mocy postanowienia prokuratora, jeżeli nie będzie się toczyć przeciw osobie, która w poprzednim postępowaniu występowała w charakterze podejrzanego". A w tej sprawie nikomu wcześniej zarzutów nie przedstawiono, więc do jego podjęcia wystarczyła decyzja prokuratora.

Białostockiej prokuraturze zadaliśmy jednak pytanie, jaki był bezpośredni powód takiej decyzji. Do momentu publikacji nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Prokurator: postawię zarzuty księdzu

Obchody składały się z dwóch etapów: mszy świętej w Katedrze Białostockiej i demonstracji.

Kazanie gościnnie wygłosił Międlar.

Po mszy i demonstracji 16 kwietnia 2016 roku, do prokuratury trafiło zawiadomienie o szerzeniu mowy nienawiści w trakcie mszy.

13 maja prokurator Bartłomiej Horba z Prokuratury Rejonowej Białystok – Południe wszczął śledztwo w sprawie publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic wyznaniowych, bowiem w trakcie przemarszu skandowano "na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści" oraz publicznego znieważenia ludności z powodu przynależności wyznaniowej poprzez użycie w trakcie mszy sformułowania "otumaniony motłoch żydowski".

Prokurator Horba w analizie materiału dowodowego z 15 lipca 2016 roku stwierdził, że nie dysponuje nagraniem potwierdzającym, że w trakcie demonstracji padło hasło "na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści". Wtedy, jedynym dowodem w sprawie była notatka policjanta z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, który zabezpieczał demonstrację.

"Otumaniony motłoch żydowski"

Ale Horba pisał dalej, że w trakcie kazania w Katedrze Białostockiej padły słowa "otumaniony żydowski motłoch". Wyliczał kolejne obraźliwe słowa, jak np. "żydowscy frajerzy". I napisał: "w związku z tym w najbliższym czasie planowane jest sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów o czyn z art. 257 kk wobec księdza wygłaszającego kazanie (…)".

Horba ujął to w analizie materiału dowodowego. To do tej pory nieznany publicznie dokument, do którego pierwsi dotarli dziennikarze Superwizjera TVN i tvn24.pl.

Potwierdza on, że w 2016 roku ówczesny ksiądz Międlar miał usłyszeć zarzuty za mowę nienawiści wobec narodu żydowskiego.

Dlaczego się tak nie stało?



Były agent CBA odbiera śledztwo

Horba musiał przedłużyć śledztwo. Zgodnie z procedurą wymagało to akceptacji wyższej prokuratury – okręgowej w Białymstoku. Wtedy jej szefem był Marek Czeszkiewicz. To znana postać w kręgach PiS – prawnik z Białegostoku, były szef delegatury CBA w Rzeszowie z czasów, gdy biurem kierował minister Mariusz Kamiński. Po odejściu z CBA zrobił aplikację adwokacką, a po wygranych przez PiS wyborach został szybko przyjęty do prokuratury. W czasie, gdy Horba prowadził śledztwo, Czeszkiewicz był prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Siemiatyczach oddelegowanym do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku i pełniącym funkcję prokuratora okręgowego w Białymstoku.

Czeszkiewicz przeczytał analizę materiału dowodowego Horby. I odebrał mu śledztwo. Zaczął je prowadzić osobiście.

Jakie były dowody?

Jednym z dowodów w sprawie były dokumenty podkomisarza Wojciecha Górskiego, dowódcy akcji policyjnej "Teatr", czyli zabezpieczenia i prewencji 82. rocznicy powstania ONR. Dotarliśmy do oryginalnych, policyjnych dzienników, w których Górski ręcznie notował, jakie słowa mogące naruszać prawo skandowali uczestnicy demonstracji. Policjant zanotował m.in. właśnie "na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści". Potwierdza to także drugi dokument – notatka urzędowa.

Świadkowie potwierdzają

Czeszkiewicz pracę nad śledztwem zaczął już cztery dni po odebraniu sprawy Horbie. Zaczął przesłuchiwać policjantów, którzy brali udział w akcji "Teatr". Górski zeznał, że był na demonstracji dowódcą zabezpieczenia i wpisał do notatki "na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści", bowiem notował to, co słyszał on sam i pozostali policjanci. Zaś to zdanie podał mu naczelnik sztabu Grzegorz Andrukiewicz lub zastępca naczelnika sztabu – Wojciech Burzyński.

Burzyński zeznał Czeszkiewiczowi, że to on słyszał "na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści", najpierw skandowane przez jedną osobę, a potem "powtarzane przez wszystkich". Słyszał to zdanie także inny świadek – Mariusz Rumiński, inspektor ds. imprez masowych z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Dowodem były także nagrania TVN24, na których słychać było to hasło.

Umorzenie i awans

Mimo stanowiska prokuratora Horby, dowodów, że Międlar w kazaniu wołał "otumaniony motłoch żydowski", a świadkowie potwierdzali, że w trakcie demonstracji krzyczano "na drzewach zamiast liści wisieć będą syjoniści", Czeszkiewicz 17 września umorzył dochodzenie. Dlaczego?

Jak wynika z podpisanych przez niego dokumentów uznał, że "czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego".

Dwa dni później, 19 września 2016 roku, awansowano go na pełnoprawnego prokuratora Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, co wiązało się m.in. z podwyżką.

Nie przekazał zażalenia do sądu

Zażalenie na umorzenie złożyło Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita". Zażalenie rozpatrywał sam Czeszkiewicz. 30 września odrzucił je, stwierdzając, że "Otwarta Rzeczpospolita" nie jest stroną w tej sprawie. Zażalenie nie trafiło zatem do sądu, który mógłby obiektywnie przeanalizować dowody.



Człowiek Kuchcińskiego

Czeszkiewicz w kwietniu 2017 roku odszedł z prokuratury.

Zaczął pracować w Kancelarii Sejmu. Został doradcą marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego. "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że pracował nad nową ustawą o Straży Marszałkowskiej, dającą jej kompetencje zbliżone do służb specjalnych. Czeszkiewicz z ramienia Kancelarii Sejmu omawiał tę ustawę na sejmowych komisjach.

Po wydarzeniach w Białymstoku Międlar od kościelnych przełożonych dostał całkowity zakaz wystąpień publicznych, a we wrześniu 2016 roku wystąpił ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy.