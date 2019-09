"Specjalna terapia". Francuski dziennik: Schumacher w paryskiej klinice





»

Siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 Niemiec Michael Schumacher został przewieziony do jednej z paryskich klinik, gdzie będzie poddany "specjalnej terapii" - napisał francuski dziennik "La Parisien". Na razie tych doniesień nie potwierdziły inne źródła.

Michael Schumacher, który w styczniu skończył 50 lat, został przewieziony do paryskiego szpitala Pompidou w poniedziałkowe popołudnie - poinformował dziennik "La Parisien".

Schumacher przewieziony na "specjalną terapię"

Koordynator akcji ratunkowej ujawnił kulisy wypadku Schumachera 29 grudnia 2013... czytaj dalej » Francuski dziennik przekazał, że siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 przejdzie "specjalną terapię" z użyciem komórek macierzystych. Zabieg wykonywać ma francuski chirurg Philippe Menasche. Rzeczniczka Michaela Schumachera nie udzieliła żadnych informacji w tej sprawie.

W grudniu 2013 roku Michael Schumacher miał tragiczny wypadek na nartach w okolicach Meribel we francuskich Alpach. Przez blisko sześć miesięcy był utrzymywany w stanie sztucznej śpiączki w szpitalu w Grenoble.

Potem został przewieziony do kliniki uniwersyteckiej w Lozannie, gdzie go wybudzono. Opuścił ją we wrześniu 2014 i od tego czasu jest pod opieką lekarzy w swojej posiadłości w Gland nad Jeziorem Genewskim.

Rodzina nie udziela informacji o stanie jego zdrowia. Według nieoficjalnych informacji 50-letni obecnie kierowca nadal jest sparaliżowany.