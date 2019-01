Jako prawnik Trumpa zapłacił za zmanipulowanie sondaży. "Żałuję mojej ślepej lojalności"

Dziennik "The Wall Street Journal" podał, że Cohen zapłacił firmie RedFinch Solutions za zmanipulowanie dwóch sondaży na korzyść Trumpa jeszcze przed rozpoczęciem kampanii prezydenckiej w 2016 roku.

"Jeśli chodzi o artykuł @WSJ o manipulacjach wyborczych, to, co zrobiłem, było na polecenie i na wyłączną korzyść @realDonaldTrump @POTUS. Naprawdę żałuję mojej ślepej lojalności wobec człowieka, który na to nie zasługuje" - napisał Cohen w czwartek na Twitterze (@POTUS to twitterowe konto prezydenta USA).

As for the @WSJ article on poll rigging, what I did was at the direction of and for the sole benefit of @realDonaldTrump@POTUS. I truly regret my blind loyalty to a man who doesn’t deserve it.