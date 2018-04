Miała być galeria sztuki i gigantyczny zwrot VAT. Jest proces





Budowlaniec namalował obrazy, a właściciel sklepu mięsnego - jak wynikało z dokumentów przedstawionych w skarbówce - te obrazy kupił. Cena? Bagatela - ponad dwa miliardy złotych. W Łodzi ruszył proces dwóch mężczyzn oskarżonych o próbę wyłudzenia 160 milionów złotych zwrotu VAT. Grozi im do 10 lat więzienia.

O tej niezwykłej historii opowiadaliśmy w Magazynie TVN24. Dziś w łódzkim sądzie rozpoczął się proces w sprawie dwóch Damianów M.

Mecenas z mięsnego i budowlaniec zrobili sztukę za dwa miliardy Farby mieszał... czytaj dalej » Jeden z nich to wielokrotny recydywista. Kiedy był w celi, nauczył się tatuować i malować obrazy. Po wyjściu na wolność wiedzę chciał przekuć w zysk. I to niemały. Namalował 20 obrazów, które wycenił na ponad dwa miliardy złotych. W czasie śledztwa nie przyznawał się do winy, bo jak podkreślał "sztuka jest warta tyle, ile ktoś jest gotów za nią zapłacić".

Na sali rozpraw pojawił się tylko drugi z Damianów M. Właściciel sklepu mięsnego, który pod koniec 2016 roku zamówił u "artysty" namalowanie 20 obrazów o różnej tematyce. Kontrakt miał opiewać na dwa miliardy złotych. Potem pojawił się w urzędzie skarbowym i zawnioskował o zwrot VAT-u, czyli... 160 milionów złotych.



Sprawa od początku wydała się podejrzana pracownikom skarbówki. Szybko zaalarmowana została prokuratura, która stawia sprawę jasno: tu żadnej sztuki nie było. Był za to plan na wyłudzenie dużej sumy ze skarbu państwa.

Nie aż tak cenne...

W czasie śledztwa prokuratorzy chcieli ustalić, czy dzieła faktycznie są coś warte. Wnioski są dla rzekomego artysty słabe.

- Z opinii biegłego rzeczoznawcy wynika jednoznacznie, że nie noszą one cech dzieł sztuki - informuje Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.

Ołtarz, konfesjonał, ambona... Komornik zlicytuje wyposażenie kościoła. Za długi Jeżeli będą... czytaj dalej » Powołany przez prokuratorów historyk sztuki ocenił, że "dzieła" powstały bez znajomości podstawowych zasad kompozycji i technologii malarskiej. Co gorsza, autor użył do ich wykonania gotowych podobrazi i zastosował nieodpowiedni dla farb akrylowych rozcieńczalnik. Efekt taki, że obrazy mają być warte – według opinii specjalisty – nie więcej niż 40-50 złotych za sztukę.

- Ostatecznie rzeczoznawca przyjął, że obrazy mają charakter amatorski - informuje prokurator.



Na tym jednak sprawdzanie artystycznej wartości obrazów się nie zakończyło. Śledczy stwierdzili, że dzieła autora nie są notowane w rankingach wycen zamieszczonych na portalach aukcyjnych polskich i międzynarodowych. Co prawda kilka "dzieł sztuki" wystawiono w internecie na sprzedaż. Ale - według ustaleń śledztwa - była to próba uwiarygodnienia, że "artysta" ma podstawy do żądania miliardów za swoje płótna.



"Szukałem jelenia"



- Trudno mi powiedzieć, czy przyznaję się do winy. Treść stawianych mi zarzutów zrozumiałem - uciął krótko artysta podczas przesłuchania w prokuraturze.



Co na to ten, który obrazy kupił?



- Chciałem otworzyć galerię sztuki. Szukałem jelenia, co mi namaluje obrazy, a ja bym potem je sprzedał drożej w internecie - mówił w czasie przesłuchania.



I jeszcze, że wcale nie chciał wyłudzić VAT-u. Chciał - jak twierdzi - sam poradzić sobie z artystą. I unieważnić weksle na dwa miliardy złotych.



- Wiedziałem, że w urzędzie skarbowym mi zakwestionują ten zwrot VAT. Prawnicy mi doradzili, że tak rozpocznę drogę, na końcu której będzie unieważnienie tych absurdalnych weksli - twierdzi.



Na dowód dobrej woli podkreślał, że już w lutym dokonał korekty deklaracji VAT-7. Potem już nie domagał się wypłaty 160 milionów złotych. Niedługo potem wypowiedział artyście umowę.