Miał być początek roku, będą jeszcze dwa tygodnie wakacji. Bo w szkole ciągle remont

Uczniowie ze szkoły podstawowej numer 2 w Głownie mają jeszcze dwa tygodni przymusowych wakacji. O tym, że na rozpoczęcie zajęć nie ma szans, rodzice dowiedzieli się dzisiaj - podczas oficjalnego otwarcia roku szkolnego.

Od dłuższego czasu dyrekcja była świadoma, że do pierwszych dni września nie uda się zakończyć termodernizacji.

- Byliśmy jednak zapewniani, że do początku miesiąca prace będą na tyle zaawansowane, że w szkole będą mogły odbywać się lekcje - mówi Beata Pilarska, dyrektorka szkoły.

Były cenne zdobienia, jest styropian. "Zabrakło dobrej woli" - To było... czytaj dalej » O tym, że była w błędzie miała się dowiedzieć dopiero w ubiegłym tygodniu.

- Oficjalną informację otrzymałam w piątek - mówi Pilarska.

Okazało się, jak tłumaczy, że wznowienie nauki będzie możliwe dopiero w połowie miesiąca. O sprawie jako pierwsi poinformowali dziennikarze "Radia Łódź".

(Nie)rozpoczęcie roku

"Stare plomby i tajemnicze napisy". W szkole pękają szyby, dyrekcja wszczyna śledztwo Sprawa jest co... czytaj dalej » Do podstawówki chodzi 415 uczniów. Ich rodzice o dwóch tygodniach dodatkowych wakacji dowiedzieli się dopiero dziś - podczas uroczystości z okazji początku roku szkolnego. Czemu o tym, że będą musieli znaleźć dla dzieci opiekę na kolejne kilkanaście dni nie zostali powiadomieni wcześniej?

- Nie chciałam wychodzić przed szereg - tłumaczy dyrektorka. I dodaje, że "Głowno jest małym miastem". - Wielu rodziców dowiedziało się jeszcze w piątek, dzięki poczcie pantoflowej - mówi Beata Pilarska.

Co jednak z rodzinami, których dzieci nie mogą zostać w domach? Placówka może przyjąć je do świetlicy. Tyle, że jest to rozwiązanie dla maksymalnie 40 uczniów, bo więcej się po prostu nie zmieści.

Zamieszanie w szkole nie podoba się rodzicom. Ale nie tylko im.

- Z pewnością zbyt późno została przekazana ta informacja. Nie mogliśmy się odpowiednio przygotować na tę sytuację - mówi Wojciech Baleja, pełniący obowiązki burmistrza Głowna.

Mówi, że o problemach z rozpoczęciem roku szkolnego też dowiedział się dopiero 31 sierpnia.

- O całej tej sytuacji będę rozmawiał z panią dyrektor. Coś takiego nie powinno mieć miejsca - podkreśla.

Czy dyrektorkę czekają konsekwencje? A jeżeli tak, to jakie? Na te pytania w magistracie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Oglądaj Wideo: TVN24 Łódź Lekcje zaczną się 13 września