Kicz na różowym dywanie, rozebrana Lady Gaga i świecący Kopciuszek. Met Gala 2019

Zabawa kiczem, ironiczne podejście do mody, przerysowane stylizacje, Jared Leto z własną głową pod pachą, żyrandol na sukni Katy Perry. W Nowym Jorku odbyła się kolejna odsłona Met Gali. Tegorocznym tematem najważniejszego wieczoru w roku w świecie mody był: "Camp: Notes of Fashion" ("Kamp: notatki o modzie").

Jak co roku, w pierwszy poniedziałek maja największe gwiazdy muzyki, kina i mody gromadzą się na balu charytatywnym połączonym z wernisażem wystawy Costume Institute w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

Aureole, anielskie skrzydła i wielka nieobecna. Najważniejszy amerykański bal Tegoroczna Met... czytaj dalej » Najważniejsze wydarzenie świata mody, przyciąga więcej gwiazd niż ceremonia rozdania Oscarów czy Złotych Globów. Według komentatorów impreza połączona z wernisażem corocznej wystawy Costume Institute pokazuje, kto liczy się w amerykańskim świecie mody i show biznesie.

Piękny kicz

Tegorocznym tematem przewodnim wystawy jest: "Camp: Notes of Fashion" ("Kamp: notatki z mody") i jest inspirowany głośnym esejem Susan Sontag "Notes of Camp" ("Notatki o kampie").

Samo pojęcie wywodzi się od francuskiego "camper", odnoszącego się do pozowania na kogoś, zachowywania się w przesadzony sposób. Sontag wskazywała, że istotą kampu jest zachwyt nad tym, co nienaturalne, porzucenie percepcji świata przy użyciu klasycznie rozumianej kategorii piękna. Rzeczy i zjawiska nabierały w tej konwencji nowej wartości ze względu na swoją wymowę ironiczną oraz dlatego, że w głównym nurcie funkcjonowały jako te "w złym guście". Cały trend kampu umocnił się w latach 60. ubiegłego wieku, mając ogromny wpływ na postmodernistyczne spojrzenie na estetykę.

Sama wystawa, jak opisują ją organizatorzy, "ukazuje jak ironia, humor, parodia, pastisz, teatralność i przesada wyrażane są w modzie". Kuratorem wystawy jest Andrew Bolton, a wspierali go w tym roku: Lady Gaga, Alessandro Michele, Harry Styles i Serena Williams.

Kreacje na różowym dywanie

Gospodyni wieczoru, redaktor naczelna magazynu "Vogue" - Anna Wintour - była jedną z pierwszych gwiazd na różowym dywanie. Jedna z najbardziej wpływowych postaci w historii mody zachwycała wieczorową suknią od Chanel i peleryną inspirowaną "maskotką wieczoru" - flamingiem.

Źródło: PAP/EPA/JUSTIN LANE Anna Wintour

Dla samych projektantów i najlepszych domów mody jest to jedna z niewielu okazji w ciągu roku, gdy ich awangardowe, niejednokrotnie ekscentryczne pomysły pokazywane są poza wybiegiem pokazu mody. Zwłaszcza w tym roku, gdy mieli okazję wykazać się nie tylko nieszablonowym myśleniem o modzie, ale także przesadą, kiczem i humorem.

Anja Rubik Fot. PAP/EPA

Billy Porter Fot. PAP/EPA

Ryan Murphy (z lewej)z mężem Davidem Millerem Fot. PAP/EPA

Tommy i Dee Hilfiger Fot. PAP/EPA

Benedict Cumberbatch i Sophie Hunter Fot. PAP/EPA

Cardi B Fot. PAP/EPA

Maria Szarapowa i Aleksander Gilkes Fot. PAP/EPA

Emily Blunt Fot. PAP/EPA

Rosie Huntington-Whiteley Fot. PAP/EPA

Ezra Miller Fot. PAP/EPA

Charlotte Gainsbourg i Rami Malek Fot. PAP/EPA

Gigi Hadid Fot. PAP/EPA

Demi Moore Fot. PAP/EPA

Hailey Bieber Fot. PAP/EPA

Miley Cyrus i Liam Hemsworth Fot. PAP/EPA

Gisele Bundchen Fot. PAP/EPA

Kendall Jenner Fot. PAP/EPA

Corey Gamble, Kris Jenner, Kim Kardashian West, Kanye West, Kendall Jenner, Kylie Jenner i Travis Scott Fot. PAP/EPA

Salma Hayek Fot. PAP/EPA

Jennifer Lopez Fot. PAP/EPA

Jared Leto Fot. PAP/EPA

Joan Collins Fot. PAP/EPA

Julianne Moore Fot. PAP/EPA

Naomi Campbell i Pier Paolo Piccioli Fot. PAP/EPA

Bella Hadid Fot. PAP/EPA

Jordan Roth Fot. PAP/EPA

Gwen Stefani Fot. PAP/EPA

Doutzen Kroes Fot. PAP/EPA

Lady Gaga i Brandon Maxwell Fot. PAP/EPA

Lady Gaga Fot. PAP/EPA

Billy Porter Fot. PAP/EPA/JUSTIN LANE

Lady Gaga Fot. PAP/EPA/JUSTIN LANE

Anna Wintour Fot. PAP/EPA/JUSTIN LANE

































































Wielką kreatywnością wykazali się między innymi Lady Gaga, Katy Perry i Billy Porter.

Lady Gaga na różowy dywan przybyła w ogromnej magentowej sukni w towarzystwie kilkunastu osób, które pomagały jej w pokazie, jaki przygotowała dla fotoreporterów. Kreację zaprojektował Brandon Maxwell.



Lady Gaga shits on everyone y’all can go home #MetGalapic.twitter.com/eNSKzGYjud — Maniac (@B_MAQ7) 6 maja 2019

Po chwili pozowania do zdjęć, piosenkarka zdjęła część kreacji i pokazała się juz w czarnej sukni balowej. Następnie strój ponownie przemieniła w magentową, dopasowaną tym razem kreację. Na koniec Lady Gaga została w czarnym staniku i majtkach z wysokim stanem.

Źródło: PAP/EPA/JUSTIN LANE Lady Gaga

Uwagę przyciągnęła także niezwykła kreacja Katy Perry. Piosenkarka miała na sobie kostium-żyrandol zaprojektowany przez Moschino. Wokół krótkiej, wyszywanej kryształami dopasowanej sukienki zamontowana były rzeczywiście świecące żarówki. Druga część świecącej konstrukcji znajdowała się na głowie Perry.

Źródło: PAP/EPA/JUSTIN LANE Katy Perry

49-letni aktor, piosenkarz i performer Billy Porter, w przeszłości uhonorowany nagrodami Tony i Grammy za rolę w musicalu "Kinky Boots" oraz nominowany do Złotego Globu za rolę w serialu "Pose" ponownie zaskoczył. Kilka miesięcy temu, na tegorocznej gali oscarowej Porter pojawił się w czarnej sukni autorstwa Christiana Siriano, czym natychmiast przyciągnął uwagę mediów i został gwiazdą czerwonego dywanu.

Źródło: PAP/EPA/JUSTIN LANE Billy Porter

Podobnie było na poniedziałkowej gali, na którą przybył w złotym kostiumie inspirowanym starożytnym Egiptem. Na głowie miał koronę, a wzdłuż tułowia i ramion przyszyte złociste skrzydła. Artysta został wniesiony na Met Galę na przykrytej czarnym aksamitem lektyce niesionej przez sześciu mężczyzn.



ICONIC Singer and ”Pose” actor Billy Porter arrived at the #MetGala ready to slay this evening. https://t.co/hWRiMqUR1C (: @GettyImages) pic.twitter.com/gRBzw9qOtJ — HuffPost (@HuffPost) 6 maja 2019

Jared Leto pojawił się na gali w długiej do kostek krwistoczerwonej szacie inkrustowanej kryształkami. Jednak to nie sama suknia projektu Gucci wzbudziła największe zainteresowanie. Bohaterem mediów społecznościowych uczynił aktora dodatek do kreacji w kształcie jego własnej głowy.



Remember those eerily-realistic human heads and baby dragons the models carried in @Gucci’s Fall 2018 show? Leave it to @JaredLeto to embrace the concept for the #MetGala and carry a lifesize replica of his own head. https://t.co/pVCHShJlPkpic.twitter.com/pToOVvCljS — Vogue Magazine (@voguemagazine) 6 maja 2019

Ze swojej kreacji swego rodzaju przedstawienie uczyniła Zendaya, amerykańska piosenkarka i aktorka. Pojawiła się w sukni stylizowanej na kostium Kopciuszka z bajki Disneya. Srebrzysta kreacja z białymi, bufiastymi rękawami została zaprojektowana przez Tommy'ego Hilfigera. Artystce towarzyszył przebrany za czarnoksiężnika stylista Law Roach. Kiedy para kroczyła po różowym dywanie, z różdżki "czarodzieja" Roacha unosił się dym.



Wyświetl ten post na Instagramie. Our 1st Met together.... thank you to the amazing @tommyhilfiger team, @lancomeofficial for providing my grooming and @jacobandco for making my nite so special. Cinderella and her FAIRY GODBROTHER Post udostępniony przez Law Roach (@luxurylaw) Maj 6, 2019 o 10:20 PDT

Gdy Zendaya znalazła się już w przyciemnionym wnętrzu Metropolitan Museum, okazało się, że jej suknia świeci.



Claire Danes walked so Zendaya could run. Cinderella Met Moment, 2.0 #MetGalapic.twitter.com/xdVMRZBxrY — British GLAMOUR (@GlamourMagUK) 7 maja 2019

Rihanny zabrakło

Wielką nieobecną tegorocznej Met Gali była Rihanna. Piosenkarka, która każdego roku występuje na imprezie w niezwykle oryginalnych kreacjach, tym razem nie pojawiła się. Jej nieobecność jest równie szeroko komentowana w mediach, jak kreacje przybyłych w tym roku gwiazd. Artystka opublikowała jedynie na Instagramie zdjęcie Anny Wintour z tegorocznej gali i podpisała je: "najlepiej ubrana".



Wyświetl ten post na Instagramie. best dressed. Post udostępniony przez badgalriri (@badgalriri) Maj 6, 2019 o 4:57 PDT