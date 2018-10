Merkel w Izraelu o "trwałym obowiązku Niemiec do przeciwstawiania się antysemityzmowi"





Kanclerz Niemiec Angela Merkel przypomniała podczas czwartkowej wizyty w Muzeum Historii Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie o "trwałym obowiązku" swojego kraju do "przeciwstawiania się antysemityzmowi, ksenofobii, nienawiści i przemocy".

"Prawie 80 lat temu w noc kryształową Żydzi w Niemczech doświadczyli niewyobrażalnej nienawiści i przemocy. Potem miała miejsce bezprecedensowa zbrodnia przeciwko cywilizacji w postaci Shoah" - napisała Angela Merkel w księdze honorowej Yad Vashem.



"Stąd trwały obowiązek Niemiec podtrzymywania pamięci tej zbrodni i przeciwstawiania się antysemityzmowi, ksenofobii, nienawiści i przemocy" - dodała kanclerz.

Merkel wielokrotnie już odwiedzała to muzeum. Tym razem - jak pisze AFP - jej wizyta w Izraelu nastąpiła w chwili, gdy na świecie budzi zaniepokojenie odradzanie się antysemityzmu.



Kanclerz wskazała podczas wizyty w muzeum na ważny wkład Żydów w życie niemieckiego społeczeństwa.

Wizyta Merkel w Izraelu

Kanclerz Niemiec przybyła do Izraela w środę. Tego dnia potkała się z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu w jego rezydencji w Jerozolimie, gdzie oboje wspólnie zjedli obiad.

Czwartkowe dyskusje miały skupiać się na kwestii Iranu oraz trwającego od dawna impasu w negocjacjach pokojowych z Palestyną. 24-godzinna wizyta Angeli Merkel w Izraelu jest elementem corocznych rozmów między oboma krajami na szczeblu rządowym.

Szefowa niemieckiego rządu mierzy się obecnie z falą nacjonalizmu i przemocy ze strony skrajnie prawicowych ugrupowań w Niemczech. Do wzrostu radykalizmu w tym kraju przyczynił się kryzys migracyjny. Kanclerz jest często atakowana za swoją decyzję z 2015 roku o zaproszeniu do kraju ponad miliona uchodźców.

Zapowiedź Holocaustu

W "noc kryształową" z 9 na 10 listopada 1938 roku i w ciągu następnych dni nastąpił w całych Niemczech inspirowany przez nazistowską propagandę wybuch przemocy: niszczono i podpalano synagogi, sklepy należące do Żydów, rujnowano żydowskie cmentarze.



Wśród żydowskiej ludności było 91 śmiertelnych ofiar przemocy. 30 tys. Żydów aresztowano, wielu deportowano do obozów koncentracyjnych.



Była to zapowiedź Holokaustu, masowej eksterminacji Żydów w Niemczech i w okupowanej Europie przez nazistowskie Niemcy.