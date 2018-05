Merkel z Lampą Pokoju Świętego Franciszka. Wspomniała Solidarność, Jana Pawła II i Wałęsę

Papież apeluje, by położyć kres eksterminacji w Syrii

1.04 | Zmartwychwstanie Chrystusa to siła, która odnawia świat i przynosi owoce także i dziś w bruzdach naszej historii, naznaczonej wieloma niesprawiedliwościami i przemocą - powiedział papież Franciszek w wielkanocnym orędziu wygłoszonym w Watykanie. Apelował do sumień przywódców świata, by położono kres "eksterminacji" w Syrii. (http://www.tvn24.pl) (http://www.tvn24.pl)

