"Zajmijcie się tym, co robię, a nie - co noszę". Melania Trump odpowiada krytykom jej stroju

Melania Trump podczas podróży po Afryce wywołała serię kontrowersji strojami, które zakładała w czasie wizyty. Internauci skrytykowali jej nakrycie głowy - korkowy hełm, przywołujący skojarzenia z modą kolonialistów. Amerykańska Pierwsza Dama za pomocą Twittera odpowiedziała krytykom: "Chciałabym, żeby ludzie skupili się na tym, co robię, a nie na tym, co noszę".

Melania Trump w sobotę zakończyła swą tygodniową wizytę w Afryce. Jej echa jednak nie milkną.

"Chciałabym, żeby ludzie skupili się na tym, co robię, a nie na tym, co noszę" - odpowiedziała na zarzuty dotyczące kontrowersyjnych stylizacji Pierwsza Dama USA.

Thank you Kenya pic.twitter.com/JrHncob8Qp — Melania Trump (@FLOTUS) 7 października 2018

Kontrowersje

Zdjęcia prezentujące udział Pierwszej Damy w safari w Nairobi wzbudziły oburzenie wielu internautów. Wszystko za sprawą nakrycia głowy, na które zdecydowała się Melania Trump. Według krytyków jej kapelusz do złudzenia przypominał tzw. hełm korkowy lub tropikalny.

"Pith helmet" został spopularyzowany w XIX wieku przez europejskich kolonizatorów w Afryce. Do dziś jest uznawany przez wielu za symbol obcych rządów i opresji, jakiej poddawani byli rdzenni mieszkańcy Czarnego Kontynentu.

Invest in a cultural adviser. Wearing the hat of a colonialist/imperialist is not really cool... pic.twitter.com/tO9Sw8fFUi — John Hachi (@lacsasr) 6 października 2018

"Głupi wybór"

Wśród internautów, którzy skrytykowali strój żony prezydenta USA podczas safari w Ghanie, była m.in Kim Yi Dionne, profesor nauk politycznych z Uniwersytetu Kalifornijskiego, specjalizująca się w polityce afrykańskiej.

"Założenie przez Melanię Trump hełmu tropikalnego podczas jej podróży po 'Afryce' było czymś więcej niż tylko niemądrym wyborem. To również przykład anachronicznego postrzegania Afryki" - napisała Dionne na Twitterze.

Melania Trump wearing a pith helmet on her trip to "Africa" is more than a silly sartorial choice. It's a reflection of her outdated understanding of Africa. (Also, she was photographed in safari attire multiple times on this trip.) #FLOTUSinAfricaBingohttps://t.co/aCnkOnPBF8 — kim yi dionne (@dadakim) 5 października 2018

Wpadka w Egipcie

Samotna podróż Melanii Trump. Odwiedzi "cztery piękne kraje" Afryki Melania Trump... czytaj dalej » Melania Trump po wizycie w Ghanie pojechała do Egiptu, który był ostatnim punktem międzynarodowej wizyty. Tam również żona Donalda Trumpa zdecydowała się na stylizację, która wywołała kontrowersje w internecie.

W Kairze Pierwsza Dama zaprezentowała się w białej koszuli i szerokich spodniach, które połączyła z kremową marynarką i kapeluszem typu fedora.

Internauci porównywali wygląd Melanii Trump do stylizacji Michaela Jacksona. Inni doszukiwali się podobieństwa pomiędzy żoną prezydenta USA a... nazistami z filmu przygodach Indiany Jonesa: "Poszukiwacze Zaginionej Arki".



#MaybeINeedGlasses, but it looks like the #FirstLady went on a tour of #Egypt dressed as the bad guy from Raiders of the Lost Ark.#PresidentialAlert#SaturdayMorningpic.twitter.com/sRAVEC5gvL — Duke Skymocker (@DukeSkymocker) 6 października 2018

Wpadka za wpadką

Trump zadrwił z LeBrona. Koszykarza pochwaliła pierwsza dama Kolejna odsłona... czytaj dalej » Problemy stylizacyjne Pierwszej Damy USA w Afryce nie były pierwszymi, które wywołały burzliwą dyskusję wśród internautów.

W czerwcu świat obiegły zdjęcia ze spotkania Melanii Trump z dziećmi imigrantów w ośrodku odosobnienia w Teksasie.

Żona Donalda Trumpa założyła wówczas kurtkę z napisem, który głosił "I really don't care, do u?", co w swobodnym tłumaczeniu znaczy "mam to gdzieś, a ty?". Pierwsza Dama znalazła się wówczas w ogniu krytyki, tłumaczyła jednak, że kurtkę założyła całkowicie nieświadomie.



She also wore this jacket to a meeting with children of illegal immigrants who were separated from their parents. Melanoma is a disgrace! @MELANIATRUMPpic.twitter.com/mzzlDa7jU1 — Persian Rose (@PersianRose1) 6 października 2018

Pierwsza samodzielna wizyta

Podróż do Afryki była pierwszą, samodzielną wizytą międzynarodową Melanii Trump. Przez tydzień odwiedziła ona cztery kraje - Ghanę, Kenię, Malawi oraz Egipt. Celem podróży miało być promowanie zdrowia i edukacji w Afryce. Pierwsza dama jest zainteresowana Afryką, ponieważ nigdy wcześniej tam nie była, ale wie, że każde państwo ma swoją wyjątkową historię i kulturę - tłumaczyła Stephanie Grisham, rzeczniczka pierwszej damy.