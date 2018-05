Pierwsza dama USA w szpitalu. Przeszła zabieg chirurgiczny

Video: Joanna Stempień / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

24.04.2018 | Melania Trump osobiście nadzorowała...

Prezydent Francji Emmanuel Macron gości z oficjalną wizytą w Stanach Zjednoczonych. To pierwsza od czasu zaprzysiężenia Donalda Trumpa wizyta, której nadano aż tak wysoki status. Najpierw odbyły się rozmowy w cztery oczy, potem francuski prezydent oglądał Gabinet Owalny. Donald Trump pokazywał mu między innymi telefon, z którego dzwoni do Paryża. Wieczorem Emmanuel Macron wraz z żoną Brigitte będzie gościem honorowym uroczystej kolacji w Białym Domu, wydanej przez Melanię Trump. Każdy szczegół przyjęcia został przygotowany właśnie przez pierwszą damę. Osobiście decydowała o tym, co goście będą jedli. Wybrała też porcelanę, sztućce i kwiaty. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

»