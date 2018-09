Pierwsze damy przy okrągłym stoliku

Melania Trump i Agata Kornhauser-Duda spotkały się w Białym Domu. Zdjęcia zamieściła w mediach społecznościowych małżonka amerykańskiego prezydenta.

Spotkały się pierwsze damy

Następnie w Gabinecie Owalnym odbyło się spotkanie par prezydenckich. Po nim obaj prezydenci rozmawiali w cztery oczy, a Agata Kornhauser-Duda została podjęta przez amerykańską pierwszą damę. Zdjęcie dokumentujące to zdarzenie Melania Trump zamieściła w mediach społecznościowych,

"Bardzo produktywna wizyta z prezydentem Andrzejem Dudą i Agatą Kornhauser-Dudą w Białym Domu" - oceniła.



A very productive visit with President Andrzej Duda & First Lady Agata Kornhauser-Duda at the @WhiteHouse this afternoon! pic.twitter.com/0PmXhstjuu — Melania Trump (@FLOTUS) 18 września 2018

W drodze na spotkanie polska pierwsza dama, wsiadając do samochodu, nieoczekiwanie zgubiła but, co wychwyciły kamery. - Te amerykańskie samochody są zdecydowanie za duże - ocenił w "Szkle kontaktowym" satyryk i felietonista Krzysztof Daukszewicz.

