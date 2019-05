Autokar z pielgrzymami zderzył się z ciężarówką. Wybuchł pożar, nie żyje 21 osób

Video: Reuters / ENEX

Autokar z pielgrzymami zderzył się z ciężarówką

30.05 | Co najmniej 21 osób zginęło w środę w Meksyku w wypadku, do jakiego doszło w położonym na południowym wschodzie stanie Veracruz. Na drodze wiodącej ze stolicy do miasta Tuxtla Gutierrez w stanie Chiapas doszło do zderzenia autokaru z pielgrzymami i ciężarówki.

