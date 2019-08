Wtargnęli do państwowej mennicy, ukradli "centenarios"





Foto: PAP/EPA/MARIO GUZMAN | Video: Reuters Uzbrojeni napastnicy zrabowali z państwowej mennicy w mieście Meksyk złote monety

Ponad półtora tysiąca złotych monet o wartości przekraczającej dwa miliony dolarów zrabowali we wtorek w biały dzień w stolicy Meksyku napastnicy, którzy wtargnęli do państwowej mennicy - poinformowała tamtejsza policja.

Według komunikatu meksykańskich władz, dwóch ludzi, z których jeden miał broń, wtargnęło do mennicy obezwładniając strażnika i rozbrajając go. Potem jeden z przestępców zabrał z niezamkniętego sejfu 1567 złotych monet, ładując je do plecaka.

Monety o wartości ponad dwóch milionów dolarów

Według meksykańskiego banku Banorte, wartość rynkowa tych znanych jako "centenarios" monet o nominale 50 peso wynosi 31,5 tysiąca peso (1610 dolarów) za sztukę. Oznacza to, że łupem rabusiów padło co najmniej 2,5 mln dolarów.

To kolejne włamanie do tej mennicy. W zeszłym roku dokonano go podczas prac renowacyjnych.