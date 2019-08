"Okrutny atak" w klubie nocnym. Dziesiątki ofiar

W klubie nocnym w mieście Coatzacoalcos w stanie Veracruz na południu Meksyku wybuchł we wtorek pożar, w wyniku którego życie straciło co najmniej 25 osób. 13 w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Władze stanowe uważają, że mógł to być rezultat porachunków gangów.