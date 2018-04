Migranci oczekują - jak informuje agencja Associated Press - na meksykańskie wizy tranzytowe lub zezwolenia na czasowy pobyt w Meksyku, czyli tak zwane wizy humanitarne. Biały Dom: prezydent gotowy na ugodę w sprawie "marzycieli" Prezydent USA... czytaj dalej »

Według dyrektora organizacji pomocowej Pueblo Sin Fronteras (Ludzie bez granic) Irineo Mujicy, "karawana" dotrze tylko do miasta Puebla, położonego na południowy wschód od stolicy Meksyku - miasta Meksyk. Tylko grupa około 100 mężczyzn w niedzielę odłączyła się od pozostałych i wsiadła do pociągu towarowego jadącego na północ, w kierunku granicy z USA.

Podkreśla się, że przepływ migrantów przez terytorium Meksyku na północ jest w tym roku stosunkowo niewielki, w porównaniu z latami 2013 i 2014 kiedy wszystkie meksykańskie pociągi jadące w kierunku granicy z USA były przepełnione.

Jednak prezydent Trump oskarżył w poniedziałek na Twitterze Meksyk, że "robi bardzo mało, jeśli nie NIC aby zatrzymać przenikanie ludzi przez jego południową granicę, a później do USA". Trump zagroził, że jeśli Meksyk nie zatrzyma migrantów, to "wstrzyma dopływ gotówki i (układ o wolnym handlu) NAFTA". "POTRZEBUJEMY MURU" - napisał prezydent.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!