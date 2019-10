"Szybcy i wściekli 9". Rajd zabawkowym samochodem i zderzenie z kotem





Nietypowy rajd zabawkowym samochodem wykonała 8-letnia Daphne z Tijuany w Meksyku. W internecie pojawiło się nagranie, pokazujące jak dziewczynka pędzi plastikowym autem i wpada wprost na kota. Zwierzę wyszło ze zdarzenia bez większych obrażeń i znalazło u dziewczynki dom. Filmik, którego jest bohaterką, wywołał w sieci serię żartobliwych obrazków, między innymi z podpisem "Szybcy i wściekli 9".

Internet w Meksyku podbija film, pokazujący jak 8-letnia Daphne jedzie zabawkowym samochodem lekko nachyloną jezdnią i nieuchronnie zbliża się w kierunku stojącego na drodze kota. Rozpędzona 8-latka najeżdża na zwierzę, które po uderzeniu koziołkuje.

Po zderzeniu z zwierzęciem dziewczynka skręca w prawo i odbija się od krawężnika. Robi kilka obrotów wokół osi i ponownie wpada na krawężnik. Zwierzę wyszło ze zdarzenia bez większych obrażeń i znalazło u niej swój nowy dom.

W sieci pojawiły się także żartobliwe obrazki, między innymi ilustrujące zdarzenie z podpisem "Szybcy i wściekli 9", nawiązując tym do popularnej serii filmów akcji.

"Chciałam tego uniknąć, ale nie byłam w stanie"

- Jechałam wprost na kota i uderzyłam go. Chciałam tego uniknąć, ale nie byłam w stanie - relacjonowała Daphne.

Babcia dziewczynki Veronica Vazquez przyznała, że o zdarzeniu dowiedziała się dzień później. - O niczym nie wiedziałam. Dopiero następnego dnia kolega Daphne zaczął mnie przepraszać. Zapytałam o co chodzi, więc powiedział mi, że wrzucił do sieci film, który po jednym dniu zdobył tysiąc odtworzeń i pokazał mi go - powiedziała.

- Tak to wyglądało - dodała babcia Daphne. Przyznała też, że jej wnuczka "bardzo chciała dostać na urodziny piniatę", ale kobieta nie miała na to pieniędzy.

Jak powiedziała, dzięki popularności filmiku, dziewczynka "dostała to i wiele więcej". - Udało się nawet zorganizować jej urodzinowe przyjęcie - wyznała Veronica Vazquez.