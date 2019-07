Prezydent Meksyku: nie będę ubiegał się o reelekcję

Minister finansów Meksyku Carlos Urzua podał się do dymisji

9.07 | Minister finansów Meksyku Carlos Urzua podał się we wtorek do dymisji. W liście do prezydenta Andresa Lopeza Obradora pisze, że pewne decyzje w zakresie polityki publicznej podejmowano bez "wystarczającego uzasadnienia". Jego stanowisko zajmie wiceminister Arturo Herrera.

