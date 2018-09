Kostnice przepełnione, ciała umieszczono w naczepie na osiedlu. "Nie chcemy jej tutaj"





157 niezidentyfikowanych ciał znaleziono w stojącej w mieście Guadalajara chłodzonej naczepie. Okazało się, że zostały tam umieszczone przez lokalne władze, ponieważ kostnice są przepełnione. Po nagłośnieniu sprawy pracę stracił dyrektor meksykańskiego instytutu medycyny sądowej, który twierdzi, że w okolicy jest jeszcze druga identyczna naczepa.

Długa naczepa-chłodnia widziana była w co najmniej dwóch częściach miasta Guadalajara. Początkowo pozostawiono ją w szopie na przedmieściach, jednak po dwóch tygodniach okoliczni mieszkańcy zaczęli narzekać na uciążliwy zapach i muchy, które się do naczepy zlatują.

Wówczas przestawiono ją na porośniętą krzakami pustą parcelę na innym osiedlu. To, co się w niej znajduje, wyszło na jaw dopiero w weekend, gdy okoliczni mieszkańcy zorganizowali w tej sprawie sprawie protest. Wewnątrz znaleziono 157 czekających na identyfikację ciał.

- Nie chcemy jej tutaj. Muszą ją przestawić gdzieś indziej, ona śmierdzi - powiedział jeden z mieszkańców, Jose Luis Tovar. - Mamy w sąsiedztwie wiele dzieci, to mogło zniszczyć nam wszystkim zdrowie - dodał.

Istnieje druga naczepa?

Prawo w Meksyku nie dopuszcza do kremowania ciał mogących mieć związek z przestępczością do czasu zakończenia śledztwa w ich sprawie. W związku z tym przez długi czas muszą one leżeć w kostnicach, czekając najpierw na identyfikację, a następnie na zamknięcie śledztwa.

Po nagłośnieniu przypadku trzymania ciał w naczepie lokalne władze zapowiedziały jednak poszukanie długoterminowego rozwiązania problemu z trzymaniem ciał.

Pierwszą decyzją było zwolnienie dyrektora meksykańskiego instytutu medycyny sądowej, Luisa Octavio Cotero. Zwolniony nie poczuwa się jednak do odpowiedzialności za tę sytuację. Według meksykańskiej gazety "Excelsior" Cotero twierdzi, że decyzja o wynajęciu chłodzonej naczepy została podjęta dwa lata temu przez biuro stanowego prokuratora generalnego jako tymczasowe rozwiązanie problemu rosnącej liczby ciał.

Dodał również, że istnieje druga taka naczepa, w której znajduje się około 150 zwłok.

Cotero oskarża przy tym władze o uczynienie go kozłem ofiarnym. Jak twierdzi w rozmowie z agencją Reutera, uczyniono to, ponieważ kwestionował sposób prowadzenia śledztwa w sprawie zaginięcia trojga studentów wcześniej w tym roku. - Dopiero teraz zaczęli szukać… To ta nieskuteczność sprawiła, że nasz stan znajduje się w tak opłakanym stanie - powiedział.

Meksyk tonie we krwi

Od wielu lat przez Meksyk przetacza się fala przemocy. Według oficjalnych danych w 2017 roku odnotowano w tym kraju ponad 29 tysięcy zabójstw - najwięcej od dwóch dekad. Niemal trzy czwarte z nich ma związek z przestępczością zorganizowaną.

Wojna władz Meksyku z kartelami narkotykowymi i schwytanie ważnych bossów doprowadziło do tego, że gangi podzieliły się na mniejsze i bardziej brutalne komórki. Od wypowiedzenia tej wojny w grudniu 2006 roku liczba zabójstw i zaginięć przekroczyła już 200 tysięcy.

Prezydent Meksyku Enrique Pena Nieto jest mocno krytykowany za nieskuteczne działania podejmowane w obliczu rosnącej przestępczości.

Źródło: PAP / EPA / Francisco Guasco W naczepie znajdowało się około 150 ciał Źródło: Google Maps Guadalajara, stolica stanu Jalisco na zachodzie Meksyku