"Smart hajj", kapsuły do odpoczynku i miliardy dolarów na bezpieczeństwo

Przed rozpoczynającym się w niedzielę hadżdżem, czyli pielgrzymką muzułmanów do Mekki w Arabii Saudyjskiej, przybyło już z zagranicy ponad 1,6 mln wiernych - podaje AP. Władze wprowadzają rozwiązania służące bezpieczeństwu i wygodzie pielgrzymów.

Associated Press powołuje się na dane władz kraju. W tym roku w Mekce spodziewanych jest około 2 mln pielgrzymów.

Pielgrzymka do Mekki, gdzie urodził się i doznał objawień Mahomet, jest jednym z pięciu filarów islamu, obok wyznania wiary, modlitwy pięć razy dziennie, jałmużny i postu w czasie świętego dla muzułmanów miesiąca ramadanu. Pielgrzymkę, przynajmniej raz w życiu, powinien odbyć każdy dorosły muzułmanin, jeśli jest do tego zdolny fizycznie i ma na to niezbędne środki.

Associated Press podkreśla, że tegoroczna pielgrzymka nie będzie łatwa, m.in. ze względu na dochodzące do 42 stopni Celsjusza temperatury w Mekce i sąsiedniej Minie. Wierni przemierzają w jej trakcie 5-15 km dziennie i stoją w upale w niezwykle długich kolejkach.

Saudyjskie królestwo na zapewnienie bezpieczeństwa w czasie pielgrzymki wydało miliardy dolarów. Szczególny nacisk położono na Minę, gdzie w przeszłości dochodziło do najbardziej tragicznych w skutkach wydarzeń. We wrześniu 2015 roku podczas hadżdżu stratowano tam co najmniej 2426 osób - podaje agencja AP, podkreślając, że według oficjalnego bilansu saudyjskich władz zginęło 769 osób, a 934 odniosły rany. Do dziś Rijad nie odniósł się do tych rozbieżności w liczbach ani nie opublikował wyników śledztwa, którego przeprowadzenie w tej sprawie obiecały saudyjskie władze.

"Kapsuły do odpoczynku" i "smart hajj"

Dla wygody pielgrzymów, którzy nie mogą sobie pozwolić na nocleg w hotelu, organizacja charytatywna przy wsparciu władz w Rijadzie otworzyła w tym roku w Minie około dwudziestu "kapsuł do odpoczynku", wzorowanych na stosowanych m.in. w Japonii hotelach kapsułowych. Kabiny o powierzchni 2,64 metra kwadratowego i wysokości 1,2 metra wykonane są ze specjalnego materiału, który ma chronić przed słońcem i mogą być ustawiane jedna na drugiej, co pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni. Pielgrzymi mogą w nich za darmo odpocząć przez trzy godziny, a służby sprzątające w czasie modlitwy, pięć razy dziennie czyszczą kabinę i wymieniają pościel. Użytkownik sam może regulować temperaturę wewnątrz kapsuły i może w niej naładować telefon.

Saudyjskie władze w tym roku uruchomiły również inicjatywę "smart hajj" (inteligentny hadżdż), w ramach której pielgrzymi mogą korzystać z serii aplikacji ułatwiających im odnalezienie drogi czy pomocy medycznej. Dzięki temu również władzom łatwiej jest zlokalizować wiernych. Ministerstwo ds. pielgrzymek utworzyło np. aplikację, która dostarcza tłumaczeń wiernym niemówiącym po arabsku ani po angielsku.

We wschodni narożnik Al-Kaby jest wmurowany Czarny Kamień, największa świętość islamu. Muzułmanie wierzą, że spadł z nieba, ukazując Adamowi i Ewie, gdzie zbudować ołtarz ofiarny. Al-Kaba symbolizuje jedność wszystkich wyznawców islamu. Podczas modlitwy muzułmanie na całym świecie zwracają się właśnie w kierunku Al-Kaby.

Po modlitwach w Mekce, złożenie ofiary ze zwierzęcia

Po modlitwach w Mekce wierni będą zbierać się na modlitwę na wzgórzu Arafat, nazywanym także Wzgórzem Miłosierdzia. Zgodnie z muzułmańską tradycją to tutaj prorok Mahomet wygłosił swoje ostatnie kazanie. Stamtąd udadzą się na równinę Muzdalifah, gdzie będą przygotowywać się do Święta Ofiarowania, które upamiętnia ofiarę Abrahama. Według islamu prorok miał złożyć w ofierze swojego syna Izmaela, jednak Bóg - widząc jego oddanie - pozwolił mu na złożenie ofiary z barana. Aby upamiętnić to wydarzenie, muzułmanie dokonują rytualnego uboju zwierząt.



W ramach obchodów Święta Ofiarowania w dolinie Mina pielgrzymi będą także rytualnie kamienować szatana, którego symbolizują trzy kamienne stele.



Hadżdż to również pielgrzymka duchowa, która oczyszcza duszę z grzechów i zapewnia jej uczestnikom darowanie win. Ci, którzy wrócą z niej do domów, będą nosić do końca życia zaszczytny tytuł "hadżiego" - człowieka, który był w Mekce.