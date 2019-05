Jeden komunikat, zewsząd gratulacje. Świat wita dziecko książęcej pary





»

Nie tylko Wielka Brytania świętuje narodziny syna księżnej Meghan i księcia Harry'ego - z całego świata płyną gratulacje dla rodziców nowo narodzonego dziecka. Chłopiec, który jest siódmy w kolejce do brytyjskiego tronu, przyszedł na świat wczesnym rankiem w poniedziałek.

Informacja o narodzinach dziecka została przekazana w komunikacie Pałacu Buckingham oraz wpisie na koncie książęcej pary na Instagramie.

Pierwszy syn pary urodził się o 5.26 rano (6.26 w Polsce). Zgodnie z tradycją jako pierwsi o jego narodzinach dowiedzieli się królowa Elżbieta II oraz jej mąż książę Filip, ojciec Harry'ego i następca tronu książę Karol oraz jego brat, książę William z księżną Kate.

"To chłopiec!". Księżna Meghan urodziła Księżna Sussex... czytaj dalej » Nowym rodzicom i dziecku, którzy przebywają w rezydencji pary w Frogmore Cottage w Windsorze, towarzyszyła matka księżnej, Doria Ragland.

Noworodek nie będzie od razu księciem (powinien otrzymać ten tytuł dopiero po koronacji swojego dziadka Karola na króla), będzie natomiast hrabią Dumbarton - niższego z tytułów nadanych jego ojcu.

Formalne nazwisko dziecka prawdopodobnie będzie brzmieć Mountbatten-Windsor, automatycznie otrzymało ono również podwójne obywatelstwo Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych (dzięki obywatelstwu Meghan).

Oyez, oyez!

Oficjalny komunikat w związku z narodzinami dziecka wywieszony został już na sztaludze przy dziedzińcu Pałacu Buckingham. W piśmie podano płeć i godzinę narodzin chłopca.

Na ulicach samego Windsoru w poniedziałek zebrało się wielu sympatyków rodziny królewskiej, którzy rozpoczęli świętowanie. Wśród nich pojawił się miejski herold Tony Appleton, który zgodnie z tradycją obwieścił mieszkańcom Windsoru narodziny syna książęcej pary.

Tradycja tzw. krzykaczy w Wielkiej Brytanii sięga wczesnego średniowiecza, gdy większość osób była analfabetami. Królewskie dekrety, nowe prawa, ogłoszenia i inne ważne wiadomości musiały być zatem ogłaszane ustnie. Swoje przemówienia "krzykacze" zaczynali od słów "Oyez, oyez" (fr. "słuchajcie" - red.).

Obecnie "krzykacze" to głównie przykład lokalnego, angielskiego folkloru, Tony Appleton w swojej roli towarzyszy jednak monarchii i mieszkańcom Zjednoczonego Królestwa już 25 lat.

Oglądaj Wideo: ENEX Miejski herold ogłaszający narodziny syna książęcej pary

Pierwsze gratulacje dla pary napłynęły ze strony brytyjskiej premier Theresy May, która życzyła im "wszystkiego najlepszego w tym radosnym okresie", a także lidera opozycyjnej Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna, który wyraził nadzieję, że "wszyscy czują się dobrze".



Z kolei arcybiskup Canterbury Justin Welby, który w maju ubiegłego roku udzielił Harry'emu i Meghan ślubu, napisał na Twitterze, że liczy na to, iż "Bóg pobłogosławi nowej rodzinie miłością, zdrowiem i szczęściem".



Congratulations to the Duke and Duchess of Sussex on the birth of their baby boy. May God bless the new family with love, health and happiness. #RoyalBabypic.twitter.com/KmVV9mWpEB — Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) 6 maja 2019



Parze gratulacje złożył również amerykański biskup Michael Curry z Kościoła episkopalnego w Chicago, który wygłaszał kazanie na ich ślubie. "Żydowska tradycja przypomina: każde narodziny dziecka uzmysławiają, że Bóg jeszcze z nami nie skończył. Jest nadzieja" - napisał.



The Jewish tradition reminds us that the birth of every child is a reminder that God is not finished with us yet. There is hope. Congratulations to the Duke and Duchess of Sussex and prayers of blessing for them and their baby.#royalbaby — PB Michael Curry (@PB_Curry) 6 maja 2019

Rodzicom pogratulowała była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych. Michelle Obama przekazała, że nie może się doczekać, aż pozna nowo narodzone dziecko.



Congratulations, Meghan and Harry! Barack and I are so thrilled for both of you and can't wait to meet him. #RoyalBabyhttps://t.co/mfE7uc6ooV — Michelle Obama (@MichelleObama) 6 maja 2019

Artur czy James?

Oczekuje się, że zdjęcie chłopca zostanie opublikowane w środę. Harry w poniedziałek przekazał, że właśnie tego dnia dziecko zostanie pokazane światu.

Prezenty dla "royal baby"? Amerykański fiskus może zacierać ręce Książę Harry i... czytaj dalej » - Oboje jesteśmy podekscytowani. Dziękujemy za wsparcie i wyrazy sympatii, jakie dostajemy. To niesamowite, dlatego chcieliśmy podzielić się ta radosną nowiną - powiedział, potwierdzając narodziny syna.

Nie jest znane jeszcze jego imię. Bukmacherzy spodziewają się, że nowy członek rodziny królewskiej otrzyma imię Arthur, James lub Philip.

Dzieci urodzone w rodzinie królewskiej zazwyczaj są chrzczone w okolicach trzeciego miesiąca życia, co sugerowałoby, że dojdzie do tego w sierpniu lub wrześniu. Ceremonia najprawdopodobniej odbędzie się w kaplicy św. Jerzego, gdzie odbył się też ślub pary.

Na razie nie wiadomo, kto zostanie wybrany na rodziców chrzestnych chłopca.

Oglądaj Wideo: Reuters Książę Harry: Mamy syna, urodził się rano. To zdrowy chłopiec

W reakcji na informację o narodzinach "Baby Sussex" na niebiesko podświetlono słynną londyńską BT Tower, na której wyświetlono napis: "To chłopiec!". Wieczorem specjalnie podświetlone ma także być między innymi koło obserwacyjne London Eye.

W listopadzie 2016 Pałac Kensington potwierdził, że Harry i Meghan są parą. Ich oświadczyny ogłoszono rok później. Ślub księcia z amerykańską aktorką odbył się w maju 2018 roku. Para kilka miesięcy później, w październiku, ogłosiła ciążę Meghan.

Oglądaj Wideo: Reuters Londyńskie BT Tower wyświetliło gratulacje dla Meghan i Harry'ego