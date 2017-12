Książę Harry i jego narzeczona Meghan Markle dołączyli w poniedziałek do rodziny królewskiej w Święta Bożego Narodzenia w posiadłości królowej Elżbiety II w Norfolk.

"Wesołych Świąt! Książę i księżna Cambridge, książę Harry i Meghan Markle dołączyli do królewskiej rodziny na poranne nabożeństwo w Boże Narodzenie w Sandringham" - poinformował w poniedziałek na Twitterze Pałac Kensington.

Na królewską rodzinę czekali fani

Książę Harry i Meghan Markle pokazali zdjęcia z zaręczynowej sesji Pałac Kensington... czytaj dalej » Narzeczeni wraz księciem Williamem i księżną Kate z przybyli na kolędowanie do kościoła św. Marii Magdaleny w Sandringham. W uroczystościach udział wzięli także królowa Elżbieta, jej małżonek książę Filip i następca tronu książę Karol.

Po nabożeństwie królewska rodzina przywitała się z czekającymi na nich fanami.

- Gdy myślimy o domu, jawi nam się jako miejsce wypełnione ciepłą, rodzinną atmosferą i miłością... w naszej potrzebie domu jest pewna ponadczasowa prostota - powiedziała w specjalnej transmisji z okazji świąt królowa Elżbieta II.



"We think of our homes as places of warmth, familiarity and love... there is a timeless simplicity to the pull of home."

Watch Her Majesty The Queen's Christmas broadcast 2017. Merry Christmas to all. #ChristmasDay2017pic.twitter.com/s9HAvPvrKO — The Royal Family (@RoyalFamily) 25 grudnia 2017





Książęce wesele

Książę Harry i Meghan Markle mają się pobrać 19 maja 2018 roku na terenie zamku w Windsorze.

Rasistowska broszka na ramieniu księżnej. Mogła urazić narzeczoną księcia Harry'ego Brytyjska księżna... czytaj dalej » Wnuk królowej Elżbiety II, młodszy syn następcy tronu księcia Karola, jest piątym w linii sukcesji do brytyjskiego tronu. 33-letni Harry i o trzy lata starsza od niego Markle, znana głównie z roli prawniczki w amerykańskim serialu telewizyjnym "Suits", ogłosili swe zaręczyny 28 listopada.

W uroczystościach w Windsorze będzie uczestniczyć 91-letnia królowa Elżbieta II, która była "zachwycona" na wieść o zaręczynach wnuka.

Markle, która uczęszczała w dzieciństwie do katolickiej szkoły, zostanie przed ślubem ochrzczona w rycie anglikańskim i przystąpi do konfirmacji - informował wcześniej rzecznik księcia Harry'ego.

Młoda para wprowadzi się do Pałacu Kensington w Londynie, gdzie mieszkają już książę William i księżna Kate oraz dwoje ich dzieci. W kwietniu William i Kate spodziewa się przyjścia na świat trzeciego dziecka.