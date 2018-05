Meghan Markle będzie musiała zdać egzamin. Na Brytyjkę





»

Ślub z księciem Harrym nie da amerykańskiej aktorce Meghan Markle automatycznie brytyjskiego obywatelstwa. To będzie musiała uzyskać już po ślubie, jak tysiące innych imigrantów. Materiał magazynu "Polska i świat".

Przygotowania do ślubu księcia Harry’ego i Meghan Markle idą pełną parą - to ostatni prosta - i kolejne wyzwanie. Wejście do rodziny królewskiej, jak wiadomo, nie jest proste. Oprócz kandydata na męża trzeba mieć brytyjskie obywatelstwo - a żeby je zdobyć, trzeba mieszkać na Wyspach przez co najmniej trzy lata, znać język angielski i zdać egzamin.

"Test na brytyjskie obywatelstwo, które zdałaby garstka Brytyjczyków"

Brytyjska rodzina królewska z migdałów i orzeszków Steve Casino z... czytaj dalej » Wynik pozytywny daje odpowiedź na teście na 18 z 24 pytań spośród w sumie trzech tysięcy dotyczących historii, obyczajów i ciekawostek. Znać trzeba między innymi wysokość koła obserwacyjnego London Eye czy liczbę deputowanych w Parlamencie Szkockim.

- No cóż, naprawdę będzie musiała zdać ten test. Taki jest wymóg. W katalogu wyjątków nie ma punktu małżeństwo z członkiem rodziny królewskiej - mówi profesor Thorn Brooks, dziekan Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Durham.

Rzecznik księcia Harry'ego już wcześniej zapewniał, że Markle przejdzie standardową procedurę ubiegania się o obywatelstwo. - To test na brytyjskie obywatelstwo, które zdałaby garstka Brytyjczyków - podsumowuje profesor Brooks.

Agencja Reutera na ulicy zorganizowała "egzaminy" dla 41 Brytyjczyków. Test zdało tylko 23 z nich, choć wielu przyznało, że przy niektórych pytaniach zgadywało.

Statystycznie egzamin oblewa około 35 procent ubiegających się o brytyjski paszport.

Śladem dziadka Harry'ego

Podobną ścieżkę przebył ponad 70 lat temu książę Filip, mąż królowej Elżbiety II i dziadek Harry'ego.

Wiadomo, kto będzie świadkiem księcia Harry'ego na ślubie Meghan Markle i... czytaj dalej » - Zmienił nazwisko na Mountbatten (z rodowego Schleswig-Holstein-Sonderburg-Gluecksburg - red.), z prawosławia przeszedł na anglikanizm i zmienił też obywatelstwo - wyjaśnia w rozmowie z TVN24 Maciej Czajkowski z "Gazety Wyborczej", wcześniej przez wiele lat pracownik BBC News.

Markle przyjęła już chrzest, ale Brytyjką nie będzie jeszcze przez kilka lat. W dniu ślubu zostanie księżną.

Ślub z udziałem 600 zaproszonych gości odbędzie się 19 maja w kaplicy świętego Jerzego w Windsorze, o wiele mniejszej od Opactwa Westminsterskiego, w którym w 2011 roku starszy brat Harry'ego, książę William żenił się z Kate Middleton w obecności licznie przybyłych przywódców państw.

Na ślubie Harry'ego nie będzie raczej polityków i światowych przywódców. W odróżnieniu od Williama, jest mało prawdopodobne, by młodszy syn Diany i Karola zasiadł w przyszłości na tronie.