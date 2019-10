Dziennikarze TVN i TVN24 wśród nominowanych do MediaTorów

Osiem nazwisk, nominacje w sześciu kategoriach. Liczna grupa dziennikarzy TVN i TVN24 znalazła się wśród nominowanych do studenckich nagród dziennikarskich MediaTory. Najliczniej reprezentowana jest redakcja "Superwizjera", która doceniona została za cztery materiały.

W organizowanym od 2007 roku plebiscycie MediaTory studenci dziennikarstwa uczelni wyższych z całej Polski mogą wskazać swoich dziennikarskich mistrzów w kategoriach: AuTORytet, TORpeda, NawigaTOR, AkumulaTOR, ObserwaTOR, InicjaTOR, ReformaTOR, ProwokaTOR oraz DetonaTOR.

Cztery nominacje dla "Superwizjera"

W kategorii ReformaTOR nominowany został między innymi Robert Socha za materiał "Superwizjera" TVN pod tytułem "To było niby samobójstwo. Tajemnica śmierci 19-letniego Jakuba".

Oglądaj Wideo: Superwizjer "Tajemnica śmierci Jakuba" - pierwsza część reportażu

W uzasadnieniu wyjaśniono, że Socha został doceniony "za śledztwo dowodzące nieprawidłowości w sprawie śmierci Jakuba Schimandy i wskazanie innej przyczyny śmierci nastolatka, niż przyjęta wcześniej przez prokuraturę", "za materiał, który przyczynił się do odwołania prokuratora odpowiedzialnego za wyrok".

Oglądaj Wideo: Superwizjer "Tajemnica śmierci Jakuba" - druga część reportażu

W kategorii DetonaTOR o nagrodę powalczą autorzy dwóch materiałów "Superwizjera" TVN: Bertold Kittel za reportaż "Pancerny Marian i pokoje na godziny" oraz Tomasz Patora i Patryk Szczepaniak za materiał "Chore bydło kupię".

Oglądaj Wideo: Superwizjer TVN "Pancerny Marian i pokoje na godziny". Pierwsza część reportażu "Superwizjera"

W uzasadnieniu nominacji dla Kittela czytamy, że wyróżniony został "za reportaż ujawniający niejasne powiązania z półświatkiem gangsterskim prezesa Najwyższej Izby Kontroli". "Za dotarcie do dowodów wskazujących na fakt, że kamienica należąca do Mariana Banasia wynajmowana była w celu świadczenia usług seksualnych" - zaznaczono.

Oglądaj Wideo: Superwizjer TVN "Pancerny Marian i pokoje na godziny". Druga część reportażu "Superwizjera"

Patorę i Szczepaniaka nominowano "za dziennikarstwo wcieleniowe, które ukazało bezprawne działania związane z zabijaniem chorego bydła i dystrybucją skażonego mięsa". "Za materiał zwracający uwagę na skandaliczne procedury, których ofiarą pada każdy konsument" - zwrócono uwagę w uzasadnieniu.

Oglądaj Wideo: Superwizjer "Chore bydło kupię". Pierwsza część reportażu

Oglądaj Wideo: Superwizjer "Chore bydło kupię" - druga część reportażu

Iwona Poreda-Łakomska, autorka reportażu "Superwizjera" TVN "Molestowanie w Teatrze Akademickim" znalazła się w gronie nominowanych w kategorii ProwokaTOR.

Oglądaj Wideo: tvn24 Molestowanie w Teatrze Akademickim. Reportaż, część 1

Reporterkę doceniono "za ujawnienie nieetycznych metod stosowanych przez dyrektora Warszawskiego Teatru Akademickiego". "Za dotarcie do ofiar molestowania seksualnego Ryszarda A. i zaangażowane dziennikarstwo wcieleniowe" - czytamy.

Oglądaj Wideo: Superwizjer TVN Molestowanie w Teatrze Akademickim. Reportaż, część 2

Kacper Merk wśród AkumulaTORów

W kategorii AkumulaTOR nominowany został Kacper Merk z Eurosportu. Dziennikarza doceniono "za przepełnione emocjami relacje z Pucharu Świata w skokach narciarskich i Turnieju Czterech Skoczni".

"Za entuzjazm i humor w komentowaniu dokonań reprezentantów Polski oraz lekkość rozmów z bohaterami zawodów na Wielkiej Krokwi. Za bycie pierwszym źródłem informacji o wydarzeniach spod skoczni narciarskich" - czytamy w uzasadnieniu nominacji.

Jeden z materiałów Kacpra Merka:



Video (W Lillehammer wszystko kręci się wokół skoków narciarskich): 1824808

Łucyan doceniona za dziennikarską wrażliwość

Reporterka "Faktów" TVN Magda Łucyan została doceniona za cykl rozmów "Obóz. Rozmowy Magdy Łucyan".

Nominację w kategorii ObserwaTOR Łucyan otrzymała "za cykl rozmów z byłymi więźniami obozu KL Auschwitz-Birkenau". "Za dziennikarską wrażliwość, poszukiwanie prawdy u bezpośrednich świadków historii i skłanianie następnych pokoleń do refleksji" - zaznaczono w uzasadnieniu.

CZYTAJ CYKL "OBÓZ. ROZMOWY MAGDY ŁUCYAN"

Michał Tracz wśród TORped

Wśród nominowanych w kategorii TORpeda znalazł się dziennikarz TVN24 Michał Tracz, którego doceniono za "monitorowanie przebiegu sprawy polskiej w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej". "Za zachowanie obiektywizmu, trafne komentarze i przekazywanie w sposób przystępny dla odbiorcy specjalistycznej wiedzy" - podkreślono.

Jeden z materiałów Michała Tracza:



Video (TSUE zajął się pytaniami prejudycjalnymi w sprawie KRS): 1827344

Zwycięzców, których poznamy podczas uroczystej Gali Finałowej 7 grudnia w Auditorium Maximum UJ w Krakowie, wyłoni ponad 10 tysięcy studentów z 22 polskich uczelni.

PEŁNA LISTA NOMINOWANYCH DO NAGRÓD MEDIATORY 2019:

Kategoria TORpeda



1.Krzysztof Horwat [TOK FM]

2. Izabela Kacprzak, Grażyna Zawadka[Rzeczpospolita]

3. Jakub Kaługa [RMF FM]

4. Katarzyna Sobiepanek [UK politics po polsku]

5. Michał Tracz [TVN 24]



Kategoria ObserwaTOR

1. Joanna Gierak-Onoszko, "27 śmierci Toby'ego Obeda"

2. Magda Łucyan, "Obóz. Rozmowy Magdy Łucyan" [TVN24]

3. Małgorzata Rejmer, "Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii"

4. Antoni Rokicki, "Misja" [Program Pierwszy Polskiego Radia]

5. Wojciech Tochman, "Pianie kogutów, płacz psów"



Kategoria NawigaTOR

1. MichałKolanko ["Rzeczpospolita"]

2. Eliza Olczyk ["Wprost"]

3. Paweł Pieniążek

4. Przemysław Wilczyński ["Tygodnik Powszechny"]

5. Marcin Zaborski ["Popołudniowa rozmowa", RMF FM]



Kategoria AkumulaTOR



1. Adam Bogoryja-Zakrzewski, "Życie nie jest do bani" [Program Trzeci Polskiego Radia]

2. Kacper Merk [Eurosport]

3. Magdalena Miśka-Jackowska [Zagraj to jeszcze raz, RMF Classic]

4. Łukasz Orbitowski ["One. Kobiety kultury",TVP Kultura]

5. Piotr Sobczyński i Rafał Darżynkiewicz [TVP Sport]





Kategoria ProwokaTOR



1. Paweł Kapusta, "Agonia"

2. Iwona Poreda-Łakomska, "Molestowanie w Teatrze Akademickim" [Superwizjer TVN]

3. Paweł Reszka, "Czarni"

4. Marta Szarejko, "Seksuolożki. Sekrety gabinetów"

5. Mariusz Zielke, "Krzysztof Sadowski jest pedofilem, wiele doniesień o kryciu przez branżę" [Salon24]



Kategoria DetonaTOR



1. Wojciech Czuchnowski, Agnieszka Kublik, "Spokój za 40 milionów. Bankier Leszek Czarnecki oskarża Komisję Nadzoru Finansowego" [Gazeta Wyborcza]

2. Bertold Kittel, "Pancerny Marian i pokoje na godziny" [Superwizjer, TVN]

3. Tomasz Patora, Patryk Szczepaniak, "Chore bydło kupię" [Superwizjer TVN]

4. Tomasz Sekielski, Marek Sekielski, "Tylko nie mów nikomu"

5. Andrzej Stankiewicz, "Jak Polska Fundacja Narodowa wyrzuca miliony dolarów w amerykańskie błoto" [Onet]



Kategoria ReformaTOR



1. Ludmiła Anannikova, Piotr Żytnicki, "Nie płacz, bo będzie zwarcie. Dlaczego Ilona popełniła samobójstwo i czy w Amice był mobbing? Ujawniamy nieznane fakty" [Duży Format, Gazeta Wyborcza]

2. Magdalena Gałczyńska, "Śledztwo Onetu. Farma trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli za czynienie dobra nie wsadzam" [Onet]

3. Mariusz Gierszewski, "Kuchciński lata z rodziną rządowym samolotem. Radio ZET dotarło dodowodów" [Radio Zet]

4. Ewa Ornacka

5. Robert Socha, "To było niby samobójstwo. Tajemnica śmierci 19-letniego Jakuba" [Superwizjer TVN]





Kategoria InicjaTOR



1. Michał Figurski [NieZŁYPacjent, Radio ZET]

2. Interia, Deutsche Welle, Wirtualna Polska, akcja Zbrodnia bez kary

3. Outriders Brief

4. Redakcja "Gazety Wyborczej", "Wyborcza na zielono"

5. Jan Smyk, "Antologia Polskiego Reportażu Radiowego"