Media: specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy podał się do dymisji

Przewodnicząca Izby Reprezentantów zapowiada postępowanie w...

25.09 | Nancy Pelosi - przewodnicząca Izby Reprezentantów ogłasza początek śledztwa, które ma ustalić, czy Donald Trump powinien stanąć przed sądem Kongresu. To oznaczałoby początek procedury jego "impeachmentu", czyli usunięcia z urzędu. Śledztwo ma sprawdzić, czy Trump namawiał prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do śledztwa w sprawie działalności na Ukrainie byłego wiceprezydenta Joe Bidena i jego syna Huntera. Joe Biden to jeden z najbardziej prawdopodobnych kandydatów Partii Demokratycznej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Trump nazywa wniosek Pelosi "kolejnym polowaniem na czarownice".

