Media: królowa Paola miała udar

Królowa Paola, matka obecnego króla Belgów Filipa, doznała udaru podczas pobytu we Włoszech - poinformowały belgijskie media. Według nich czynione są przygotowania do przetransportowania chorej do Belgii.

Publiczny nadawca RTBF podał, że 81-letnia królowa matka odczuła dolegliwości w nocy z wtorku na środę, gdy była w Wenecji.

Monarchini, która jest z pochodzenia Włoszką, ma zostać w środę po południu przetransportowana samolotem do Belgii.

Według belgijskich mediów stan chorej nie zagraża życiu. Pałac Królewski nie przekazał dotychczas informacji w tej sprawie.

To nie pierwsze poważne kłopoty zdrowotne żony Alberta II. Paola miała zaburzenia rytmu serca, gdy była na wakacjach we Włoszech we wrześniu 2015 roku. W minionych latach doznawała również złamań kości, gdyż cierpi na osteoporozę.

Źródło: PPE/Be&W Królowa Paola