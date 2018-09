Snajperzy na dachach. Erdogan otworzył Meczet Centralny w Niemczech

Video: Reuters

Erdogan rozpoczął wizytę w Niemczech

27.09 | Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w opublikowanym przed przyjazdem do Niemiec artykule we "Frankfurter Allgemeine Zeitung" uznał, że islamofobia "niekiedy bywa największą przeszkodą" w tureckich negocjacjach z Unią Europejską. Wezwał Berlin do poprawy relacji z Ankarą.

