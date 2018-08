"Sytuacja bez precedensu. To prowadzi do chaosu i anarchii"

"Sytuacja bez precedensu. To prowadzi do chaosu i do anarchii"

Video: tvn24

"Sytuacja bez precedensu. To prowadzi do chaosu i do anarchii"

07.08 | Trudno było nam uwierzyć, że KRS nie zastosuje się do tej powszechnej, zawsze stosowanej procedury, a teraz widzimy, że nawet nie zastosuje się do postanowienia Sądu Najwyższego. To jest sytuacja bez precedensu - mówiła w rozmowie z TVN24 mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z Inicjatywy "Wolne Sądy", odnosząc się do decyzji Krajowej Rady Sądownictwa, która odmówiła stosowania się do postanowień Sądu Najwyższego. - To prowadzi do chaosu i do anarchii - dodała.

»