Komentarze do sondażu partyjnego

Na wspólną listę Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski zagłosowałoby 28 procent respondentów - wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown SA na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24. To spadek o 12 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego sondażu. Komentarze do wyników tego badania w "Faktach" TVN o 19:00, w materiale Jakuba Sobieniowskiego.

