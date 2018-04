Foto: tvn24 Video: tvn24

"Kaczyński chce przykryć pazerność swoich towarzyszy z PiS-u"

06.04 | Prezes PiS Jarosław Kaczyński liczy na to, że politycy zaczną bronić swoich pensji - ocenił w rozmowie z TVN24 Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, członek zarządu Związku Miast Polskich i członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. - Liczy, że my będziemy protestować i wtedy on powie "Zobaczcie, oni też się bronią przed tym wszystkim" - dodał.

