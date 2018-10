"Cztery miesiące to za mało". "Niebiańska plaża" pozostanie zamknięta dla turystów

Video: TVN24 Biznes i Świat

Wielka Rafa Koralowa zostanie zniszczona? Chcą zbudować port...

30.05 | Wielka Rafa Koralowa znajdująca się na liście UNESCO, może zostać bezpowrotnie zniszczona. W samym sercu australijskiej rafy ma powstać port węglowy. ONZ wezwała rząd australijski, by bardziej chronił to niesamowite bogactwo, niż interesy wielkiego biznesu. A co jest cenniejsze?

