Kiedy obudzili mnie rano, myślałem że to dowcip - oświadczył Maurizio Cattelan, autor szczerozłotego sedesu, który w sobotę zniknął z angielskiego pałacu Blenheim.

Jak powiedział Dominic Hare, bandyci dokonali śmiałego rabunku wcześnie rano w sobotę. Zniknął zamontowany i podłączony do pałacowej kanalizacji klozet z 18-karatowego złota, wartości 5-6 mln dolarów. - Niewykluczone, że złodzieje go przetopią - dodał Hare.

Kiedy obudzili mnie rano, myślałem że to dowcip, i kto może być tak głupi, żeby kraść klozet? Zapomniałem na sekundę, że jest ze złota Maurizio Cattelan

Zaznaczył, że "jak daleko sięga pamięć, to pierwsza kradzież tego typu". Blenheim to wyjątkowo okazała arystokratyczna siedziba, w której na świat przyszedł późniejszy brytyjski premier Winston Churchill. Klozet zamontowano tam w ramach wystawy dzieł włoskiego konceptualisty Maurizio Cattelana. Według szefa ochrony, choć pałac ma "wyrafinowany system bezpieczeństwa", to jednak "stało się to, co się stało" i "trzeba oczywiście coś z tym zrobić".

Praca lubującego się w kpinach i prowokacjach Cattelana przyjechała zaledwie w czwartek w ramach wystawy zorganizowanej przez Blenheim Art Foundation, która chciała pokazać wspaniałe wnętrza z XVIII wieku w dialogu ze sztuką współczesną.

Dzieło nosi tytuł "Ameryka" i, jak powiedział szef ochrony Blenheim, jest "komentarzem do amerykańskiego marzenia (american dream)" o dopracowaniu się w życiu dobrobytu.

Włoski twórca, nazwany kiedyś w dokumentalnym materiale BBC wielkim "psotnikiem" sztuki światowej, zapewnił, że kradzież nie była wpisana w wystawienie klozetu. W e-mailu do "New York Timesa" napisał: "Żałuję, że to nie dowcip".

Źródło: APTN Skradziono toaletę wykonaną z 18-karatowego złota

Mężczyzna zatrzymany

Kontrowersyjna rzeźba Hitlera sprzedana za 17,2 mln dolarów Praca włoskiego... czytaj dalej »

Znany z obrazoburstwa i prowokacji, uznawanych przez część odbiorców za bluźnierstwa, Cattelan dodał: - Kiedy obudzili mnie rano, myślałem że to dowcip, i kto może być tak głupi, żeby kraść klozet? Zapomniałem na sekundę, że jest ze złota. Według niego "Ameryka to 1 procent dla 99 procent". Wyraził też nadzieję, że jest nim nadal, ale dodał, że chce myśleć pozytywnie i że rabunek był swoistym rodzajem akcji w stylu Robin Hooda.

W sobotę policja w Dolinie Tamizy zatrzymała w związku z kradzieżą 66-letniego mężczyznę, który nadal przebywa w areszcie.

Pałac, mający status obiektu narodowego dziedzictwa kultury, został w sobotę zamknięty dla zwiedzających, ale otwarto go ponownie w niedzielę.

Rabunek spowodował "znaczące szkody i zalanie", bo klozet był podłączony.

Źródło: Wikipedia ( CC BY SA 3.0) Pałac Blenheim jest położny w hrabstwie Oxfordshire w Anglii