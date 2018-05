340 tysięcy maturzystów zmierzy się z matematyką

O godzinie 9 rozpoczną się kolejne pisemne matury. Do obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym przystąpi w całym kraju prawie 340 tysięcy abiturientów.

Wśród osób zdających egzamin z matematyki na poziomie podstawowym 272 tysiące to tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. Pozostali to abiturienci z wcześniejszych roczników. Większość z nich to osoby, które chcą poprawić swój wynik.

Egzaminy obowiązkowe

Ostatnia prosta na drodze maturalnych przygotowań Za osiem dni... czytaj dalej » Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych - z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru. - maksymalnie do sześciu - oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Dziś po południu przeprowadzony zostanie egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej - należy on do grupy przedmiotów do wyboru.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 procent punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego.

