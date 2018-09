Talibowie nie składają broni. Szef Pentagonu omawia strategię na miejscu

Rozpoczęcie procesu pokojowego w Afganistanie było głównym tematem rozmów szefa Pentagonu Jima Mattisa z władzami tego kraju. Amerykański minister obrony w piątek przyleciał z wizytą do Kabulu w towarzystwie przewodniczącego kolegium szefów sztabów sił zbrojnych USA gen. Josepha Dunforda.

Źródło: Twitter / @DeptofDefense Mattis w Afganistanie Jim Mattis spotkał się z prezydentem Afganistanu Aszrafem Ghanim oraz premierem Abdullahem Abdullahem. Jak poinformowało biuro prasowe Ghaniego, wśród tematów rozmów, oprócz procesu pokojowego, były także: reforma afgańskiej armii, najbliższe wybory parlamentarne i prezydenckie, walka z terroryzmem oraz kwestia dialogu politycznego z Pakistanem.



Szef Pentagonu spotkał się także z nowym dowódcą sił NATO w Afganistanie Scottem Millerem, a tematem rozmów były postępy w rozmowach z talibami.

Postępów brak

W ciągu ostatnich lat talibowie opanowali liczne powiaty w całym Afganistanie; niemal codziennie przeprowadzają ataki, głównie na siły bezpieczeństwa i przedstawicieli władz. Chcą obalić wspierany przez Zachód rząd w Kabulu, by przejąć władzę i wprowadzić w kraju prawo szariatu.

W walce z talibami afgańską armię wspierają amerykańskie siły wojskowe, które obecnie liczą w Afganistanie ok. 14 tys. żołnierzy. Stany Zjednoczone uczestniczą w tym konflikcie już od 17 lat i obecnie zwiększają presję na talibów, rozszerzając naloty i wysyłając kolejne oddziały do szkolenia afgańskich sił zbrojnych. Od początku roku w walkach z talibami zginęło sześciu amerykańskich żołnierzy.



Jak zauważa AFP, niedawno pojawiły się nadzieje na pokój w Afganistanie. W czerwcu obie strony ogłosiły bezprecedensowe w tym konflikcie zawieszenie broni, a w lipcu doszło do spotkania w Katarze przedstawicieli talibów z amerykańską dyplomatką Alice Wells. Pokój jednak trwał krótko, gdyż talibowie wznowili ataki, w których znów zaczęły ginąć dziesiątki afgańskich żołnierzy i cywilów.

Strategia Trumpa

W 2017 roku amerykański prezydent Donald Trump ogłosił zmianę strategii w polityce wobec Afganistanu, która polegała na zwiększeniu amerykańskich sił w tym kraju. Według AFP miało to doprowadzić do rozmów pokojowych afgańskiego rządu z talibami, ci jednak sukcesywnie odrzucają propozycje dialogu wysuwane przez Aszrafa Ghaniego, chcąc rozmawiać jedynie bezpośrednio z przedstawicielami Waszyngtonu.



Mimo to Mattis wyraża nadzieję na rozpoczęcie procesu pokojowego w Afganistanie. Wcześniej w tym tygodniu mówił, że "chociaż trwają wciąż walki, obecnie jest więcej oznak, że pojednanie nie jest już (...) jedynie iluzją i są otwarte pewne kanały komunikacji".