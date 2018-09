Szef Pentagonu: jesteśmy na etapie badań, wysoko oceniamy propozycję Polski

Video: tvn24

"Rosji decyzja o stałej bazie w Polsce na pewno by się nie...

22.09 | Jestem za tym, żeby rozmawiać, bo to nie jest decyzja, którą można podjąć w pięć minut. To, co jest ważne, to mocny sygnał dotyczący relacji z USA, który został wysłany do Polski - powiedziała była amerykańska sekretarz stanu Madeleine Albright. W rozmowie z Jackiem Tacikiem dla programu "Horyzont" skomentowała możliwość powstania stałej bazy amerykańskiej w Polsce.

