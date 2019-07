Salvini zapewnia: Nigdy nie dostaliśmy ani jednego lira. Od nikogo





Włoski wicepremier, szef MSW Matteo Salvini zapewnia, że jego partia Liga nie wzięła żadnych pieniędzy z Rosji ani innego kraju. Media cytują w czwartek słowa polityka o publikacji portalu BuzzFeed na temat planów tajnego finansowania Ligi przez Moskwę.

Matteo Salvini zapowiedział wejście na drogę sądową przeciwko amerykańskiemu portalowi, który napisał, że jego bliski współpracownik Gianluca Savoini ze stowarzyszenia Lombardia-Rosja przeprowadził w październiku w Moskwie potajemne rozmowy z Rosjanami o finansowaniu Ligi.

Rozmowy na taśmach

"Chcemy zmienić Europę". "Potajemne rozmowy" człowieka Salviniego w Moskwie Bliski... czytaj dalej » BuzzFeed twierdzi, że ma nagranie spotkania. Portal wyjaśnił, że jego uczestnicy omawiali warunki kontraktu, którego celem było potajemne przekierowanie dziesiątek milionów dolarów na rzecz Ligi i jej kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.



Ugrupowanie to przeżywa poważne problemy finansowe, gdyż sąd nakazał oddanie 49 milionów euro, sprzeniewierzonych przez wcześniejsze kierownictwo Ligi z jej założycielem Umberto Bossim.



O tych rozmowach, na marginesie wizyty Salviniego w Moskwie, pierwszy informował zimą tego roku włoski tygodnik "L'Espresso". Obecna publikacja jest rozwinięciem tej nagłośnionej wtedy sprawy. Także wówczas Salvini stanowczo dementował doniesienia o tajnym finansowaniu.

"Nie dostaliśmy ani jednego lira, od nikogo"

Liga oskarżana o finansowanie z Rosji. Wicepremier odpowiada Wicepremier... czytaj dalej » Wicepremier Salvini pytany o to przez dziennikarzy oświadczył: - Mogę powtórzyć, że ani USA, ani Rosji, ani Chin, Brazylii czy Grenlandii nigdy nie poprosiliśmy i nie dostaliśmy ani jednego lira, od nikogo.



Odnosząc się do rozmów prowadzonych według tych publikacji przez Savoiniego, wicepremier stwierdził: - Nie wiem, z kim ludzie rozmawiają i po co. Ja odpowiadam za to, co robię i za mój ruch.



- Nikogo nie prosiłem nigdy o nic, ani nie prosiłem, żeby o coś prosić i nic nie dostałem - zapewnił Salvini. Następnie powiedział: - Czy Liga dostała pieniądze? Nie. Pozwólcie mi pełnić rolę sekretarza Ligi.



Odnosząc się do rewelacji BuzzFeed na temat poufnego spotkania w trakcie wizyty w Moskwie, Salvini zaznaczył: - Były wtedy ze mną w tamtych dniach dziesiątki przedsiębiorców, ufam wszystkim, dopóki nie zostanie udowodnione coś przeciwnego.

- I mogę powtórzyć, że nie poprosiliśmy o lira i nic nie dostaliśmy - oznajmił.

"Mistyfikacja, oszustwo, fałsz, łajdactwo"

Włoska "histeria" w sprawie migrantów? Salvini: niech Francja otworzy swoje porty Minister spraw... czytaj dalej » Gianluca Savoini w wywiadzie dla dziennika "La Repubblica", który ukazał się w czwartek, oświadczył, że "nie rozpoznaje" swoich słów z publikacji BuzzFeed, a tekst uznał za "mistyfikację, oszustwo, fałsz, łajdactwo" i "pułapkę" zastawioną na Salviniego.



Redaktor naczelny lewicowego tygodnika "L'Espresso" Marco Damilano powiedział, że kierownictwo Ligi już wcześniej złożyło pozew przeciwko jego pismu, zarzucając mu zniesławienie. - Zacytowali różne artykuły, ale nie ten o prośbie do (Władimira - red.) Putina o pieniądze - dodał.



- Powód jest prosty. Salvini mówi, że nie wziął ani rubla, ale nie może zdementować początku negocjacji z rosyjskim rządem - wyjaśnił Damilano, który jest przekonany o tym, że Savoini "rozmawiał w imieniu Ligi".



Politycy centrolewicowej Partii Demokratycznej zażądali natychmiastowego wyjaśnienia całej sprawy.