Matrix: kolejna reaktywacja. Będzie czwarta część słynnej serii

20 lat temu, w 1999 roku, pierwszy "Matrix" pojawił się na ekranach kin. We wtorek producenci poinformowali, że rozpoczyna się praca nad czwartą częścią słynnego cyklu. W rolę głównego bohatera - hakera komputerowego Neo - ponownie wcieli się Keanu Reeves.

O tym, że Warner Bros Pictures szykuje kontynuację losów Neo poinformował we wtorek prezes Toby Emmerich. Jak wyznał, studio "nie mogłoby być bardziej podekscytowane" powrotem "Matrixa". Jak informuje branżowy portal Variety, produkcja ma trafić do kin w 2020 roku.

U boku Keanu Reevesa ponownie wystąpi kanadyjska aktorka Carrie-Anne Moss jako Trinity. Nie ujawniono na razie szczegółów fabuły ani tytułu dzieła. Nie wiadomo także, kto wcieli się w rolę Morfeusza, granego w dotychczasowej trylogii przez Laurence’a Fishburne’a.

Za scenariusz, reżyserię oraz produkcję jest odpowiedzialna Lana Wachowski, która wraz siostrą Lilly współtworzyła trzy pierwsze części serii (jeszcze jako bracia Wachowscy, Larry i Andy).

Trylogia, która stała się hitem na całym świecie, przyniosła twórcom ponad 1,6 miliarda dolarów zysku.

"Bardzo się cieszę, że te postacie powracają do mojego życia"

- Lana to prawdziwa wizjonerka. Jest wyjątkowym i oryginalnym twórcą filmowym i jesteśmy podekscytowani, że to właśnie ona pisze, reżyseruje i produkuje najnowszy rozdział "Matrixa" - powiedział Toby Emmerich.

Wachowski także wyraziła radość z udziału w kolejnej matrixowej produkcji. - Wiele pomysłów na temat naszej rzeczywistości, na które Lilly i ja wpadłyśmy 20 lat temu, jest dziś jeszcze bardziej aktualnych - stwierdziła. - Bardzo się cieszę, że te postacie powracają do mojego życia i jestem wdzięczna za ponowną możliwość pracy z moimi genialnymi przyjaciółmi - dodała reżyserka i scenarzystka.

Jak pisze BBC, pogłoski o planowanej czwartej części "Matrixa" krążyły od 2017 roku.

20 urodziny Matrixa

"Matrix" to historia hakera komputerowego imieniem Neo, który dowiaduje się od tajemniczych rebeliantów, że świat, w którym żyje, jest tylko obrazem przesyłanym do jego mózgu przez roboty. Pierwsza część serii powstała w 1999 roku.



Film okazał się ogromnym sukcesem i doczekał się dwóch kolejnych części - "Matrix: Reaktywacja" (2003) i "Matrix: Rewolucje" (2003). Ostatni odcinek trylogii był pierwszym filmem w historii, który trafił do kin na całym świecie równocześnie o tej samej godzinie.