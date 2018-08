"Różne były okresy. Dopadało nas zmęczenie, ale cieszymy się, że się udało"

Foto: tvn24 Video: tvn24

2,5-letni Dawid walczy o życie

06.08| - Idzie dobrze, ale trzeba to doprowadzić do końca. Stawką jest całkowity powrót Dawidka do zdrowia - mówi reporter TVN24, który sprawdza jak przebiega zbiórka na rzecz 2,5-latka z Opola. Chłopiec, by żyć musi przejść operację w Stanach Zjednoczonych. By do niej doszło brakuje wciąż ponad 600 tysięcy złotych.

»