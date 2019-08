Pytania o coraz częstsze wizyty premiera. "To kampania wyborcza za środki publiczne"

Video: tvn24

Jan Mosiński: siła tej koalicji jest słaba

31.07 | - Nie boimy się tych "jedynek" Platformy Obywatelskiej. Spotykamy się z Polakami. Bez tryumfalizmu realizujemy strategię wyborczą - ocenił poseł PiS Jan Mosiński. Mosiński stwierdził, że niektóre nazwiska na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej "się powtarzają, co jest zrozumiałe". - Jest pewna ciągłość działań politycznych. Część wzbudza pewne wątpliwości, chociażby słynny komentator sportowy (Tomasz Zimoch - red.). To jest decyzja polityczna Platformy Obywatelskiej - dodał. - Siła Koalicji jest słaba, skoro pani (Hanna - red.) Zdanowska rezygnuje, pani (Iwona - red.) Hartwig rezygnuje, Platforma podbiera kandydatów Lewicy, Lewica się kłóci z Platformą Obywatelską, z drugiej strony deklarują opinii publicznej, że chcą wspólnie startować do Senatu. To się nie trzyma całości, mam co do tego takie mieszane uczucia - zwrócił uwagę Mosiński.

