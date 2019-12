Morawiecki: w Wielkiej Brytanii nastąpi stabilizacja polityczna

Mamy nadzieję na otwarcie nowego rozdziału - powiedział przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu Unii Europejskiej premier Mateusz Morawiecki, komentując wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii. Jak dodał, Boris Johnson i torysi odnieśli ogromne zwycięstwo, co z perspektywy Unii jest istotne, ponieważ w Wielkiej Brytanii nastąpi stabilizacja sceny politycznej.

Piątek, drugi dzień unijnego szczytu w Brukseli, upływa m.in. pod znakiem brexitu. W czwartkowych wyborach w Wielkiej Brytanii Partia Konserwatywna, która deklarowała konieczność dokończenia procesu wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, uzyskała najlepszy wynik od czasów ostatniego rządu Margaret Thatcher w 1987 roku. Konserwatyści uzyskali co najmniej 364 mandaty w 650-osobowej Izbie Gmin, co daje im możliwość samodzielnego rządzenia.

Wielki triumf Borisa Johnsona. Najlepszy wynik konserwatystów od czasów Margaret Thatcher Partia... czytaj dalej » WYBORY W WIELKIEJ BRYTANII. TRIUMF BORISA JOHNSONA >>>

"Konserwatyści odnieśli ogromne zwycięstwo"

- Tutaj zaszła zasadnicza zmiana. Wiemy już, że Boris Johnson i konserwatyści odnieśli ogromne zwycięstwo, a z perspektywy Polski i Unii Europejskiej jest ono również i w tym sensie istotne, że nastąpi stabilizacja sceny politycznej w Wielkiej Brytanii - komentował wybory na Wyspach premier Mateusz Morawiecki.

- Możemy mieć nadzieję i taką nadzieję mamy, że wkrótce nastąpi otwarcie nowego rozdziału, który będzie oznaczał pogłębioną współpracę w zakresie handlu, bezpieczeństwa i współpracę polityczną - dodał szef polskiego rządu.

Źródło: PAP/Reuters Wybory w Wielkiej Brytanii

"Chcemy, żeby strefa euro się jak najszybciej rozwijała"

SZCZYT W BRUKSELI:CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Johnson: Będziemy mogli w końcu doprowadzić do brexitu. Żadnych "ale" Partia Brexitu... czytaj dalej » Kolejnym z tematów rozmów unijnych liderów w piątek jest sytuacja strefy euro. Morawiecki podkreślał, że instrument wsparcia dla krajów eurolandu ma swoje odbicie wśród krajów, które nie należą do tej grupy. - Nie dojdzie do żadnego nieproporcjonalnego podziału środków. To było dla nas ważne - oświadczył Morawiecki.

- Chcemy, żeby strefa euro się jak najszybciej rozwijała, a strefa euro chce uruchomić dodatkowe instrumenty po stronie Europejskiego Banku Centralnego; to jest jeden z kluczowych elementów dzisiejszej dyskusji" - dodał Morawiecki.

Premier podkreślał, że duża część dyskusji będzie dotyczyć także tego, w jaki sposób EBI będzie chciał wzmocnić wzrost gospodarczy.

Szczyt UE w Brukseli

Pierwszego dnia unijnego szczytu do późnych godzin nocnych toczyła się dyskusja nad przyjęciem celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Państwa członkowskie porozumiały się w tej sprawie, jednak Polska została wyłączona spod celu dojścia do neutralności do 2050 roku. Jak informował Morawiecki Polska będzie dochodzić do neutralności klimatycznej "w swoim tempie". Temat ma jednak powrócić na szczycie szefów państw i rządów UE w czerwcu 2020 roku.

Źródło: PAP/EPA/JULIEN WARNAND Szczyt unijnych liderów w Brukseli