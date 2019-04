Premier: nie chcemy rynku drapieżnika, chcemy uczciwego rynku europejskiego

Od 1 lipca 2019 roku 500 plus będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia - bez kryterium dochodowego. To najważniejsza ze zmian w programie Rodzina 500 plus, które w piątek zaakceptował Sejm. Aby zyskać prawo do świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca, trzeba jednak w odpowiednim terminie złożyć wniosek. czytaj dalej »