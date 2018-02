Do rozmowy z premierem Netanjahu Mateusz Morawiecki odniósł się na Twitterze.

"Holocaust, ludobójstwo na Żydach popełnione przez niemieckich nazistów, był wyjątkowo przerażającą zbrodnią. W tych strasznych czasach, wśród wszystkich narodów byli ludzie, którzy zdobywali się na gesty największego miłosierdzia" - napisał polski premier.

Dodał, że "byli niestety i tacy, którzy odsłaniali najciemniejsze strony natury ludzkiej kolaborując z niemieckimi nazistami". "Dialog o tej najtrudniejszej historii jest niezbędny, ku przestrodze. Taki dialog z Izraelem będziemy prowadzić" - dodał Morawiecki.

Jak poinformowała z kolei na Twitterze kancelaria izraelskiego rządu, Benjamin Netanjahu miał przekazać w trakcie rozmowy polskiemu premierowi, że sobotnie słowa Morawieckiego o Holokauście były "niedopuszczalne" oraz, że "nie ma podstaw do porównywania działań Polaków podczas Holokaustu do działań Żydów".

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke today by telephone with Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki.

He told him that the remarks that were made were unacceptable and that there was no basis for comparing the actions of Poles during the Holocaust to those of Jews.

