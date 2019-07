Premier: Szydło sama zdecydowała, by nie startować trzeci raz

Foto: PAP/Art Service Video: Katarzyna Kowalska / Fakty po południu

Słowaczka zamiast Beaty Szydło na czele komisji PE

Tym razem nie sprawdziło się powiedzenie do trzech razy sztuka. Beata Szydło nie została szefową komisji zatrudnienia i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego. Wygrała Słowaczka Lucia Durisz Nicholsonova, która też jest członkiem frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. W swoim kraju należy do liberalnej partii Wolność i Solidarność. Teraz polscy politycy z obozu rządzącego muszą się skupić na tym, kogo zaproponują do Komisji Europejskiej.

