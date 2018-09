Nie przyjęto podania matki Sencowa. Chciała uwolnienia syna





Matce więzionego w Rosji ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa ponownie odmówiono przyjęcia podania o ułaskawienie syna – poinformował w środę rosyjski obrońca artysty Dmitrij Dinze.

Podanie odrzuciła komisja do spraw ułaskawień Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego na Dalekiej Północy Rosji, gdzie Sencow odbywa karę 20 lat kolonii karnej. Dinze przedstawił na Facebooku kopię pisma, które otrzymał od komisji. Wyjaśniono w nim, że zgodnie z rosyjskim prawem o ułaskawienie powinien poprosić sam skazany.



"Skazany Sencow powinien sam zwrócić się z pismem o ułaskawienia do prezydenta Federacji Rosyjskiej (…)" – czytamy.



W sierpniu oprócz matki Sencowa pismo o jego ułaskawienie skierował do Moskwy arcybiskup symferopolski i krymski Klemens. Oba te podania zostały odrzucone z tego samego powodu.

Protest głodowy

Sencow od połowy maja prowadzi protest głodowy, domagając się uwolnienia swoich rodaków, przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach. Strona ukraińska utrzymuje, że rosyjskie władze więzienne nie przekazują wiarygodnych informacji o stanie jego zdrowia.

Sencow, mieszkaniec zaanektowanego przez Rosję Krymu, został aresztowany w Symferopolu i wywieziony do Rosji w maju 2014 roku.

W sierpniu 2015 roku skazano go na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na półwyspie. Reżyser odrzuca te oskarżenia i twierdzi, że postępowanie karne przeciwko niemu ma charakter polityczny.



Rosja odmawia wymiany reżysera na swoich obywateli, którzy więzieni są na Ukrainie i twierdzi, że po aneksji Krymu Sencow automatycznie nabył rosyjskie obywatelstwo. Sam artysta twierdzi, że posiada jedynie obywatelstwo ukraińskie.