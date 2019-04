"Festiwal Off Camera jest idealnym początkiem dla młodych artystów"

Ruszył festiwal Mastercard Off Camera. "Fantastyczne wydarzenie"

Ruszył festiwal Mastercard Off Camera. "Fantastyczne...

Kraków do końca majówki zmienia się w wielkie kino plenerowe. Rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF Camera. To jeden z największych festiwali filmowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W czasie festiwalu będą projekcje ponad stu filmów, ale także koncerty, warsztaty i spotkania z gwiazdami.

