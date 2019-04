Tłum woła: Vuczić, odejdź! Prezydent grozi "usuwaniem awanturników" z ulic

Tysiące osób protestowały w sobotę w stolicy Serbii, Belgradzie, przeciwko prezydentowi Aleksandarowi Vucziciowi. Władze skierowały do parlamentu policyjne oddziały prewencji, by, jak podano, zapobiec wdarciu się do budynku przedstawicieli opozycji.

Cotygodniowe antyrządowe demonstracje w Serbii trwają od grudnia. Ich bezpośrednią przyczyną było brutalne pobicie jednego z liderów opozycji przez zamaskowanych napastników.

"1 z 5 milionów"

"Nie widzę w głosach moich kolegów z państw Bałkanów Zachodnich optymizmu" Polska wraz z... czytaj dalej » Uczestnicy protestów oskarżają prezydenta Aleksandara Vuczicia o autorytaryzm. Skarżą się na korupcję i nepotyzm, a także apelują do władz o większą wolność mediów.



Gniew wśród protestujących wzbudziła wypowiedź prezydenta, który oświadczył: "maszerujcie, jeśli chcecie, nigdy nie zrealizuję ani jednego z waszych postulatów, nawet jeśli wyjdzie was pięć milionów". Od tamtej pory akcje odbywają się pod hasłem "1 z 5 milionów".

Przed sobotnim protestem prorządowe media donosiły, że opozycja planuje wedrzeć się do budynków, w których mieszczą się państwowe instytucje, i przejąć władzę siłą. Liderzy opozycji utrzymują, że w ten sposób chciano powstrzymać ich zwolenników przed przyjazdem do Belgradu na demonstrację.

"Vuczić, odejdź"

Sobotni protest zorganizowała luźna koalicja 30 ruchów opozycyjnych, partii politycznych i organizacji pozarządowych. Podobne akcje planowane były też w innych serbskich miastach - informuje portal Radia Wolna Europa. Organizatorzy wierzyli, że będzie to największa akcja protestu od grudnia.



"Vuczić, odejdź" - skandował zebrany przed budynkiem parlamentu w centrum Belgradu tłum. Według MSW w demonstracji w stolicy bierze udział ok. 7,3 tysięcy osób. Organizatorzy twierdzą, że liczba ta jest znacznie większa.



Jak donosi Associated Press, członkowie Serbskiej Partii Postępowej Vuczicia zabarykadowali się w parlamencie i siedzibach władz lokalnych, by, jak mówili, zapobiec siłowemu przejęciu władzy przez "faszystów i bandytów".



Prezydent ocenił, że sobotni protest "niczego nie osiągnie" i dodał, że wszelcy "awanturnicy" będą "usuwani" z ulic. Na przyszły piątek Vuczić zaplanował zgromadzenie swoich zwolenników w Belgradzie - podaje AP.

Źródło: PAP/EPA/ANDREJ CUKIC W Serbii wielotysięczny protest przeciwko prezydentowi