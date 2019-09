Była prezes Wisły Kraków zatrzymana

08.01 | Jest śledztwo, a w Prokuratorze Okręgowej w Krakowie powstaje specjalne grupa, która zajmie się nieprawidłowościami w Wiśle Kraków. Jak dowiedział się dziennikarz TVN Szymon Jadczak, na jej czele stanie Jan Kościsz. To prokurator, który 20 lat temu oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek, przywódcę kiboli Białej Gwiazdy. We wtorek z samego rana policja weszła do klubu Wisła S.A. i Towarzystwa Sportowego Wisła.

Była prezes Wisły Kraków Marzena S. została zatrzymana we wtorek przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Razem z nią zatrzymano też Annę M.-Z., żonę gangstera, który do ubiegłego roku kontrolował krakowski klub, Tadeusza C., byłego prezesa Wisły, a w czasach, gdy prezesem była Marzena S. członka rady nadzorczej oraz byłego wiceprezesa Roberta S. Zatrzymanie potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Jak ustalił portal tvn24.pl, chodzi o wyprowadzenie z Wisły Kraków co najmniej kilkuset tysięcy złotych.