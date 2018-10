Kopnął, zwyzywał i uciekł. Incydent po Marszu Równości

Jedna z uczestniczek sobotniego Marszu Równości we Wrocławiu została napadnięta w drodze powrotnej przez kilku zamaskowanych napastników. Jak opowiada, niespodziewanie poczuła mocne szarpnięcie, po czym jeden z napastników zabrał jej sześć flag, baner oraz megafon. Doszło do szarpaniny, po czym sprawcy - "sześciu, może ośmiu", jak relacjonowała - uciekli.

Jedna z uczestniczek Marszu Równości została zaatakowana wraz ze swoim kolegą przez zamaskowanych pseudokibiców, podczas drogi powrotnej ze zgromadzenia. Jak mówiła, ma stłuczony łokieć i kolano. Według jej relacji funkcjonariusze zapewnili, że zamierzają zabezpieczyć okoliczny monitoring w celu zidentyfikowania sprawców.

- Wracaliśmy z marszu równości, w którymś momencie poczuliśmy szarpnięcie - opowiadała Anna Kowalczyk-Derlęga, uczestniczka marszu. - Wyszarpnięte zostały przez jednego z napastników wszystkie nasze flagi, straciliśmy ich sześć, i baner strajkowy - dodała.

Marsz Równości i narodowcy. Jedni spisani za kolorowe godło, drudzy za wulgaryzmy Przez dziesięć... czytaj dalej » Według relacji kobiety jeden z mężczyzn zabrał również z jej torby megafon.

- Rzuciłam się za nim, ale on znów mi go wyrwał i ja się przewróciłam, ciągnął mnie, przewrócił się sam. Potem wstał, kopnął mnie w plecy, zwyzywał i uciekli. Byli zamaskowani było ich sześciu, może ośmiu, szybko się to wszystko działo - opowiadała Kowalczyk-Derlęga.

Postulują sprzeciw wobec nacjonalistów, przemocy i homofobii

Dziesiąta jubileuszowa manifestacja odbyła się pod hasłem "Wspólnie w imię miłości". Na jej trasie odbywała się kontrmanifestacja - Krucjata Różańcowa. Pochód próbowali również zakłócić nacjonaliści i pseudokibice.

Organizatorzy szacują, że w Marszu Równości uczestniczyło siedem tysięcy osób. Kontrmanifestantów z Krucjaty Różańcowej było około 60 osób.

Uczestnicy marszu protestowali przeciwko mowie nienawiści i przemocy motywowanej uprzedzeniami, domagali się stanowczego reagowania na wszelkie przejawy homofobii, ksenofobii, rasizmu w przestrzeni publicznej oraz żądali bezwzględnego potępiania środowisk faszystowskich, neonazistowskich i nacjonalistycznych.

