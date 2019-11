Miny zdetonowane w Bałtyku. "Morświny w promieniu 10-30 metrów zostały zabite"

Morświny w Bałtyku zagrożone wyginięciem

13.12. 447 morświnów żyjących w Morzu Bałtyckim oszacowali podczas dwuletnich badań naukowcy z kilku krajów Unii Europejskich położonych nad Bałtykiem. Badanie potwierdziło, że populacja tego jednego z najmniejszych gatunków waleni, jest zagrożona w wodach Bałtyku. Morświn to jeden z najmniejszych gatunków waleni na świecie. Osiąga długość od 1,5 do 1,9 metra i waży 50-70 kg. Ubarwienie morświnów jest szaroczarne - do białego po spodniej stronie ciała. Z reguły trudno dostrzec je na powierzchni wody.

