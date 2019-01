"Stop Nienawiści". W wielu miastach marsze i wiece poświęcone pamięci Pawła Adamowicza

W kilkunastu polskich miastach, między innymi Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Katowicach w poniedziałek wieczorem zorganizowano wiece poświęcone pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Na manifestacje przyszły tysiące osób, pojawili się również politycy różnych ugrupowań.

Po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w wielu miastach w Polsce zorganizowano marsze przeciwko przemocy. Nie żyje Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska Nie żyje... czytaj dalej »

Pod hasłem "Stop Nienawiści" rozpoczął się o godzinie 18 protest przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Podobne wydarzenia o godzinie 18 rozpoczęły się między innymi w Gdańsku, Poznaniu, Białymstoku, Częstochowie, Katowicach. O 20 rozpoczęły się marsze we Wrocławiu, Rzeszowie, Zielonej Górze, Krakowie.

Warszawa

Na demonstracji w Warszawie pojawiły się tysiące osób, obecny jest prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Śmierć prezydenta Pawła Adamowicza uczczono minutą ciszy. Wiele osób przyniosło znicze, które zapalili na placu Defilad w pobliżu wejścia do Teatru Dramatycznego.

W rozmowie z dziennikarzami protestujący przeciwko przemocy wyrażali żal z powodu śmierci prezydenta Gdańska i apelowali o przeciwdziałanie mowie nienawiści.

Na manifestacji pojawili się politycy różnych ugrupowań politycznych, między innymi PO i Nowoczesnej. Udział zapowiedzieli też przedstawiciele warszawskich struktur Prawa i Sprawiedliwości.

Obecny na demonstracji lider PO Grzegorz Schetyna wcześniej zaapelował na Twitterze, by wieczorem w poniedziałek w całej Polsce odbyły się spotkania w związku z wydarzeniami w Gdańsku.



W całej Polsce dziś wieczorem, a o 18.00 pod Pałacem Kultury w Warszawie, spotkajmy się wszyscy aby w milczeniu wspierać @AdamowiczPawel. Będzie tam wielu naszych przyjaciół. To, co możemy zrobić, to okazanie solidarności i wsparcia. Pokażmy, że nie boimy się nienawiści. — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) 14 stycznia 2019

Msza święta w intencji Pawła Adamowicza

W warszawskiej archikatedrze w poniedziałek o godzinie 20.30 odbędzie się msza święta w intencji Pawła Adamowicza. Eucharystii będzie przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, a udział zapowiedzieli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Gdańsk

Tysiące mieszkańców Gdańska zebrało się przy pomniku Neptuna na Długim Targu. Obecni są także m.in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk, wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, były prezydent Lech Wałęsa.

- Mam nadzieję, że wszyscy tu idący zastanowią się, co robić, aby to pozmieniać - stwierdził Wałęsa.

Oglądaj Wideo: tvn24 Tysiące mieszkańców Gdańska zebrało się przy pomniku Neptuna na Długim Targu

Szczecin

Mieszkańcy Szczecina zebrali się na Placu Solidarności. Mieszkańcy wysłuchali wiersza "Nienawiść" Wisławy Szymborskiej. Później także w milczeniu mieszkańcy wznieśli symboliczne "światełko do nieba" i zapalili znicze.

W szczecińskim magistracie wystawiona została księga kondolencyjna. Flagi na budynku magistratu zostały opuszczone do połowy masztów.

Oglądaj Wideo: tvn24 Mieszkańcy Szczecina zebrali się na Placu Solidarności, aby oddać hołd prezydentowi Gdańska

Poznań

Natomiast tłum Poznaniaków spotkał się w poniedziałek wieczorem na placu Wolności, by wspólnie upamiętnić zmarłego po południu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Mieszkańcy stolicy Wielkopolski stali w milczeniu ze świeczkami, zniczami, białymi różami i czarnymi serduszkami z logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wśród zgromadzonych byli także samorządowcy, politycy. Obecny na zgromadzeniu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak powiedział mediom, że podpisał zarządzenie w sprawie żałoby po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, która będzie obowiązywała od 15 do 17 stycznia. Dodał, że w urzędzie miasta zostanie wystawiona księga kondolencyjna.

Oglądaj Wideo: tvn24 Wiec w Poznaniu po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Gorzów Wielkopolski

Gorzowianie zebrali się w centrum miasta około godziny 18 na deptaku na ul. Hawelańskiej. Przy stojącym tam zabytkowym tramwaju zapalali znicze. Wśród uczestników zgromadzenia były osoby z czarnymi flagami.

- Przyszłam, żeby nie było podziału na lepszych, na gorszych, żebyśmy byli wszyscy zjednoczeni razem. To nie był polityk, to był człowiek (...). To, co się stało, to jest nie do pomyślenia, żeby do czegoś takiego doszło w polskim kraju - Polak na Polaka. To jest człowiek po prostu. Nie ma podziałów na lepszych, gorszych, tylko jesteśmy ludźmi i powinniśmy wszyscy się szanować, a nie jak politycy wymyślać jakieś bzdety. Jesteśmy ludźmi i ludźmi powinniśmy zostać do końca - powiedziała uczestnicząca w zgromadzeniu pani Wioleta.

Wśród uczestników zgromadzenia byli także politycy i samorządowcy, m.in. prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki. Przyznał, że znał Pawła Adamowicza i jego żonę.

- Trudna chwila dla rodziny. Na pewno dla nas wszystkich też, bo w sytuacji, kiedy cieszyliśmy się kolejną taką akcją charytatywną, szaleniec dokonuje mordu. Było to straszne. Myślę, że też jest to dla nas jakaś przestroga, jakiś znak, ale mam nadzieję, że nie przestaniemy być dobrymi dla drugiego człowieka. Taka sytuacja mogła zdarzyć się wszędzie, mogła się zdarzyć w Gorzowie, w Skwierzynie, w Warszawie, tak naprawdę mogło to dotknąć każdego z nas, bo to był po prostu wariat, szaleniec - powiedział Wójcicki.

Białystok

Kilkuminutowe milczące spotkanie odbyło się w centrum Białegostoku, na Rynku Kościuszki, gdzie co roku odbywa się miejscowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W spotkaniu wzięły udział obok mieszkańców także władze miasta, regionu i podlascy parlamentarzyści.

Oprócz krótkich wystąpień organizatorów nikt nie zabierał głosu. Jak podkreślali wcześniej organizatorzy, spotkanie ma być wolne od emblematów, przemówień i polityki.

Uczestnicy przynieśli ze sobą latarki i skierowali je w górę jako - jak zachęcali wcześniej organizatorzy - swoje "Światełko do nieba". Mieszkańcy przynieśli także znicze, które ustawili we wspólnym kręgu.

Przed manifestacją w białostockiej katedrze odbyła się msza w intencji Pawła Adamowicza. Na znak żałoby po jego śmierci na budynkach Urzędu Miejskiego w Białymstoku opuszczono flagi do połowy masztów. W środę - jak poinformował białostocki magistrat - w Pałacyku Gościnnym zostanie wyłożona księga kondolencyjna.

Prezydent: wspólnego marszu nie będzie

Zanim poinformowano o śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, prezydent RP Andrzej Duda wysunął inicjatywę zorganizowania wspólnego marszu przeciwko przemocy i nienawiści. Miał się odbyć we wtorek wieczorem w Gdańsku.

Po poniedziałkowym spotkaniu z szefami części partii politycznych (nie wszyscy przyjęli zaproszenie), Duda podkreślił, że śmierć prezydenta Gdańska spowodowała, iż plany się zmieniły. - Doszliśmy wspólnie do wniosku, że jakiekolwiek marsze organizowane przez władze nie są tutaj na miejscu. Jeżeli obywatele chcą organizować marsze, oczywiście spontaniczne marsze, proszę bardzo, to jest zawsze wyraz solidarności - powiedział prezydent RP.

Śmierć prezydenta Gdańska

Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zaatakowano nożem na scenie w niedzielę podczas "Światełka do Nieba" Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na miejscu był reanimowany, a potem w szpitalu przeszedł kilkugodzinną operację. Jego stan był bardzo ciężki. W poniedziałek po południu zmarł. Miał 53 lata.

